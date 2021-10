Le programme des nouveaux vols internationaux enfin dévoilé

Après la décision de la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie annoncée le 1er juin dernier, les mesures préventives sont toujours exigées partout dans le monde compte tenu de la décrue de la pandémie du Covid-19. Cependant, les vols augmentent puisque la demande est très forte.

Face à la forte hausse de la demande, le gouvernement algérien, plus particulièrement le ministère des Transports a annoncé hier, le 11 octobre douze vols supplémentaires dans un nouveau programme pour Air Algérie, et ce, à travers un communiqué.

La nouvelle annonce concerne le retour des vols commerciaux pour compagnies aériennes étrangères à l’instar de British Airways et Emirates. Le même nombre de vols leur sera donc ajouté, à savoir 24 vols au total ajoutés au programme actuel avec 88 rotations hebdomadaires.

Qui dit nouveau programme dit nouvelles destinations. Effectivement, Londres et Dubaï sont sur le programme, avec une augmentation des vols vers l’Allemagne, l’Italie, la Turquie et l’Espagne.

Le nouveau programme des vols

Voici les vols ajoutés par le gouvernement au programme actuel :

« Alger – Istanbul » est programmé pour dimanche, lundi, mercredi et jeudi à 10h15 avec un retour prévu le jour même aux alentours de 18h30.

« Alger – Barcelone » est programmé pour vendredi, samedi, mardi et mercredi dont l’heure de départ est prévue pour 15h45 et le retour à 18h30

« Alger – Rome » est programmé pour mardi, jeudi et samedi. L’heure de départ 9h50 et le retour à 13h20.

« Alger – Frankfurt » est programmé pour mercredi, vendredi et dimanche, l’heure de départ 9h15 et le retour à 13h30.

« Alger – Londres » est programmé mardi et jeudi à 10h30 et le retour à 14h.

« Alger – Dubaï » le départ programmé dimanche à 11h et le retour lundi à 16h30 et un départ jeudi à 17h et le retour vendredi à 14h30.