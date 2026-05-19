Le programme des 15 000 MW officiellement enclenché: le réseau national reçoit ses 1ers apports solaires

Dans les étendues arides de la wilaya d’El-Meghaïer, là où le soleil tape fort et longtemps, l’Algérie a posé lundi 18 mai une première pierre, ou plutôt, 364 000 panneaux, d’un chantier qui s’annonce historique. Une centrale solaire de 200 mégawatts vient d’être mise en service à Tendla, marquant le coup d’envoi d’un programme national aux ambitions considérables, porter la production d’énergie renouvelable à 15 000 mégawatts d’ici 2035. Ainsi, il s’agit du premier jalon d’une stratégie énergétique qui pourrait transformer en profondeur le visage du secteur électrique algérien.

Mise en service de la centrale solaire de Tendla : premier projet du programme présidentiel des 15 000 MW renouvelables

C’est le ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, qui a procédé à la mise en service de l’installation. En présence du wali d’El-Meghaïer, Laaredj Nehila, et des autorités locales. Sur place, devant la presse, il a tenu à souligner la portée symbolique et stratégique du projet.

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Cette centrale, a-t-il précisé, constitue « le premier projet du programme du président de la République visant à produire 15 000 mégawatts à partir de sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2035 ». Un programme qui s’inscrit dans ce que le ministre décrit comme « l’orientation stratégique de l’Etat visant la sécurité énergétique par la diversification des sources d’énergie électrique, notamment les énergies propres ».

Ce que renferment les 400 hectares de panneaux solaires à Tendla

L’envergure technique de l’installation donne la mesure de l’investissement consenti. Étalée sur 400 hectares, la centrale se compose de :

20 champs photovoltaïques répartis sur le site

répartis sur le site 364 000 panneaux solaires orientés pour maximiser la captation

orientés pour maximiser la captation 20 transformateurs électriques pour la conversion et la distribution

pour la conversion et la distribution Une sous-station de 30 kV et un générateur dédié

et un générateur dédié Des dispositifs automatisés de nettoyage des panneaux

Des systèmes de contrôle, de surveillance, de détection d’incendie et de protection

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Ce dernier point mérite attention. Dans un environnement désertique, le sable et la chaleur représentent des défis opérationnels permanents. L’intégration de systèmes de nettoyage automatisés témoigne d’une conception pensée pour la durée.

El-Meghaïer, wilaya-test pour la transition énergétique algérienne

Par ailleurs, le ministre procédé à l’ouverture du nouveau siège de la Direction de distribution d’El-Meghaïer, relevant de Sonelgaz. Consolidant ainsi la présence institutionnelle du secteur énergétique dans cette wilaya du bas Sahara.

El-Meghaïer, dont le potentiel solaire figure parmi les plus élevés du pays avec un ensoleillement annuel exceptionnel. S’impose comme un terrain logique pour lancer ce type de programme. La wilaya cumule les atouts. Vastes espaces disponibles, faible densité de population et rayonnement solaire quasi constant.

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Avec 200 MW mis en service ce lundi, le chemin qui mène aux 15 000 MW fixés pour 2035 reste long. Mais le démarrage effectif d’un premier projet, après des années de plans et d’annonces, donne une consistance nouvelle à cet objectif. Si le rythme de déploiement se maintient et s’accélère, l’Algérie dispose des ressources naturelles pour devenir un acteur sérieux de l’énergie solaire. Tant pour sa consommation intérieure que, potentiellement, pour l’export.