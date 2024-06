Le programme AADL 3 au menu de la réunion du Gouvernement de ce 12 juin

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a présidé, hier une réunion cruciale du gouvernement. Cette session a porté sur l’examen d’un projet de décret exécutif concernant la douane des lignes et équipements de production ainsi que le matériel agricole.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées par le Président de la République pour soutenir l’investissement et moderniser l’agriculture. L’objectif est de permettre aux acteurs économiques de bénéficier des opportunités offertes par les marchés internationaux dans ce domaine. La modernisation du secteur agricole est essentielle pour améliorer la compétitivité et assurer une croissance durable.

Qu’est-ce qui a été dit concernant le programme “AADL 3” ?

En réponse aux décisions prises par le Président lors de sa visite dans la wilaya de Khenchela le 30 mai 2024, la réunion du gouvernement a également examiné un projet de décret. Ce décret modifie les conditions d’acquisition des logements publics réalisés dans le cadre de la vente en location (AADL). Dès le 5 juillet 2024, les inscriptions au programme “AADL 3” seront ouvertes, offrant ainsi de nouvelles opportunités de logement.

Ce projet vise à garantir une gestion efficace du processus d’acquisition des logements publics. Depuis l’inscription sur la plateforme en ligne jusqu’à la transmission de la propriété au bénéficiaire, chaque étape sera optimisée. Les autorités entendent ainsi améliorer la transparence et l’efficacité dans l’attribution des logements.

Le gouvernement a également étudié des moyens pour renforcer le cadre réglementaire de la couverture santé des personnes défavorisées. L’objectif est de garantir un accès immédiat et régulier aux médicaments, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques. Cela constitue une avancée significative dans l’amélioration de l’accès aux soins pour les plus vulnérables.

Un autre point important à l’ordre du jour concernait l’examen des règles régissant la création de l’Agence Nationale des Équipements Publics. Cette agence jouera un rôle clé dans la gestion des infrastructures publiques, assurant une utilisation efficace et durable des ressources.

Mesures pour l’approvisionnement en eau potable

Le gouvernement a écouté un exposé sur les mesures prises pour garantir l’approvisionnement en eau potable. Assurer l’accès à l’eau potable est une priorité pour les autorités, et des actions concrètes sont mises en œuvre pour améliorer la disponibilité des ressources hydriques. Le secteur de l’eau potable est essentiel pour le bien-être des citoyens et le développement économique.

Le gouvernement a aussi examiné la progression de la campagne de moisson pour la saison 2023/2024. Diverses mesures ont été prises pour encadrer et accompagner cette opération. Les autorités publiques mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires pour soutenir les agriculteurs pendant cette période cruciale.

Enfin, le gouvernement a discuté d’un programme destiné à encourager les start-ups à travers la formation et l’inspiration des expériences réussies à l’échelle mondiale. Ce programme s’aligne sur les instructions du Président visant à développer l’économie de la connaissance et à accélérer l’innovation technologique. Le soutien aux start-ups est essentiel pour dynamiser l’économie et favoriser l’innovation dans notre pays.