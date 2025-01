Le professeur algérien Yacine Ait-Sahalia lauréat du « Nobel arabe » de l’économie

Le professeur algérien Yacine Ait-Sahalia a vu son parcours exceptionnel récompensé par l’attribution du prestigieux prix Great Arab Minds 2024, souvent considéré comme l’équivalent du prix Nobel du monde arabe.

Cette distinction, lancée en 2022 par l’Émir de Dubaï, a pour objectif de reconnaître des scientifiques, des leaders d’opinion, des chercheurs et des innovateurs dans divers domaines. Le Great Arab Minds prend la forme d’une récompense financière de soutien à leur projet de recherche dans le monde arabe.

Yacine Ait-Sahalia remporte le prix Great Arab Minds de l’économie

Le prix Grat Arab Minds 2024 en économie a été décerné au professeur algérien Yacine Ait-Sahalia pour récompenser ses contributions dans ce domaine. Notamment, sur la modélisation des données financières à haute fréquence, ce prix lui a été attribué pour récompenser ces travaux innovateurs qui ont révolutionné la compréhension du marché.

Professeur de finance et de l’économie à l’université américaine de Princeton, Yacine Ait-Sahalia a transformé la compréhension et l’analyse des données financières à haute fréquence et des processus en temps continu. En effet, ses méthodes ont fourni des outils essentiels pour estimer la volatilité des marchés, prévoir les tendances et évaluer les risques économiques.

Ses recherches ont considérablement révolutionné la tarification des actifs et la prise de décision financière.

نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2024، البروفيسور ياسين ايت سحالية من الجزائر أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، والذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدمة، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، مما… pic.twitter.com/qWvwxVLIH0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 30, 2024

Yacine Ait-Sahalia, auteur de plus de 80 études financières

Par ailleurs, le professeur algérien Yacine Ait-Sahalia s’est imposé comme une figure de proue de l’analyse financière et de la planification économique à l’échelle internationale. Ses travaux, qui comptent plus de 80 études et deux ouvrages de référence, ont profondément marqué le domaine.

En effet, ses recherches innovantes, notamment sur l’économétrie financière et les statistiques mathématiques, ont permis de mieux comprendre les mécanismes complexes des marchés financiers et de développer des outils d’analyse plus précis. Ces contributions majeures ont non seulement enrichi le débat académique, mais ont également trouvé des applications concrètes dans le monde de la finance.

« Il a apporté des contributions exceptionnelles en développant une mesure financière et économique avancée pour mesurer les niveaux de volatilité et comprendre les modèles de hausses et de baisses futures, » a déclaré le Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, dans un communiqué publié pour féliciter le lauréat du Nobel arabe de l’économie.

Par ailleurs, en cette occasion, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum a fait savoir qu’il était impatient de célébrer les lauréats du Prix Great Arab Minds lors d’une cérémonie de remise des prix. Il convient de préciser, aussi, que la chercheuse algérienne Yasmine Belkaid a remporté ce prestigieux prix en médecine.

