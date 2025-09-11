Le procès de Hamza Bendelladj à Paris reporté : son avocat Karim Achoui au cœur de la polémique

À Paris, le procès du hacker souriant, Hamza Bendelladj, a débuté le mardi 9 septembre dernier. Il est accusé d’avoir déployé le rançongiciel Pylocky pendant l’été 2018, alors qu’il était déjà détenu aux États-Unis pour l’affaire SpyEye.

À ce jour, c’est la première fois que des juges se penchent sur le fond de cette affaire en audience publique. En effet, en première instance, Hamza Bendelladj avait été acquitté de manière surprenante à la fin du mois d’août 2023, avant que l’affaire ne soit examinée.

Son acquittement avait été prononcé en raison « d’une bourde juridique« , car sa citation à comparaître devant le tribunal mentionnait par erreur un autre logiciel malveillant, JobCrypter, sans rapport avec l’affaire.

Par la suite, le procès en appel d’Hamza Bendelladj a été reporté deux fois, avant d’être finalement reprogrammé pour ce début du mois de septembre 2025. Cependant, environ deux heures après le début de l’audience, alors que la présidente continue de résumer les enquêtes, l’avocate générale intervient pour signaler un problème.

Le hacker algérien un peu trop entouré selon le parquet général

Pour le parquet général, l’entourage juridique de « BX1 » est jugé excessif. Il est déjà défendu par Raphaël Chiche et Jeremy Nataf. De plus, depuis l’Algérie, où il a été expulsé après sa sortie de prison aux États-Unis, Hamza Bendelladj suit son procès en vidéoconférence en présence de l’avocat Machou. Le pirate informatique affirme ne pas avoir réussi à décrocher un visa pour être présent en personne.

Enfin, un quatrième avocat, Karim Achoui, s’ajoute à son équipe. Surnommé « l’avocat du milieu« , il a été radié du barreau de Paris et condamné en février 2024 pour exercice illégal de la profession. L’accusation soutient qu’un avocat radié en France n’a pas le droit de plaider ou même d’assister un prévenu devant une cour française, soulevant ainsi une nouvelle complication dans cette affaire déjà complexe.

Suite à cette prise de position du parquet général, Karim Achoui a déclaré : « Je suis son avocat historique depuis de nombreuses années (…) il n’y a aucune décision qui m’empêche d’intervenir« .

Encore un report pour le procès de Hamza Bendelladj

Après une courte suspension, la cour d’appel de Paris a pris la décision de reporter une fois de plus le procès, cette fois à janvier 2027. Il faudra donc attendre seize mois supplémentaires avant que l’enquête de la Brigade sur les fraudes aux technologies de l’information ne soit finalement examinée.

En 2018, des enquêteurs ont cherché à identifier les auteurs d’une série d’attaques par rançongiciel, mais sans succès. Les dix victimes françaises ciblées n’avaient payé aucune rançon.

La méthode d’attaque était simple : les pirates envoyaient un e-mail contenant un lien malveillant, souvent déguisé en facture ou en bordereau de colis. Cliquer sur ce lien déclenchait l’installation du rançongiciel PyLocky, via un cheval de Troie appelé TinyNuke.

Grâce à l’analyse de leur mode opératoire et à la saisie de preuves clés, comme le serveur utilisé pour l’envoi des e-mails, les policiers ont fini par soupçonner Hamza Bendelladj. Le FBI a ensuite confirmé que ce dernier possédait un téléphone portable en prison. Cependant, l’appareil a été détruit par son propriétaire et n’a pas pu être examiné.

