Le prix hallucinant de l’iPhone 15 en Algérie

Véritable icône du monde de la technologie, le nouveau iPhone est désormais disponible sur le marché. En effet, annoncé par la marque à la pomme lors de son événement annuel « Wonderlust », qui a eu lieu la semaine dernière, l’iPhone 15 est le tout récent bijou et fer de lance du catalogue de la marque californienne, Apple.

Commercialisé à partir de 999 dollars dans sa puissante version « Pro », l’iPhone 15 et ses différentes déclinaisons créent un raz-de-marée chez les amateurs d’Apple.

En Algérie, les prix ne semblent pas alignés sur ceux de la marque américaine. Ainsi, faisant la promotion de leur dernier arrivage, plusieurs magasins et autres vendeurs en ligne proposent l’iPhone 15 à des prix hallucinants.

La volonté d’Apple de sortir un iPhone au-dessous de la barre symbolique des 1000 dollars ne semble pas être conjuguée en Algérie. Dans ce registre, l’acquisition de l’iPhone 15 en Algérie prend désormais une tout autre mesure.

Entre 40 et 60 millions de centimes, l’iPhone 15 frôle les prix d’un véhicule d’occasion, selon les internautes, choqués par les prix affichés du dernier smartphone d’Apple.

Au-delà de la pile de technologie débarquée dans ce nouveau téléphone, « les prix des iPhone 15 en Algérie ne connaissent aucune limite et ne s’inscrivent dans aucune logique » commente un internaute.

Des bagarres et un déferlement de folle lors du lancement de l’iPhone 15 à Dubai

À Dubai, aux Émirats Arabes Unis, le lancement de l’iPhone 15 a frôlé la catastrophe. En effet, des vidéos, faisant le tour de la toile, montre des longues files d’attente dans un centre commercial à Dubai.

LIRE AUSSI : Anes Tina déplore la décadence des réseaux sociaux et la détérioration des valeurs sociales (vidéo)

Barrages et bousculades ont eu lieu lors de la première de l’iPhone 15 aux Émirats. Le service de la sécurité du centre commercial en question a dû intervenir pour empêcher le pire et les responsables du magasin d’Apple ont été contraints à baisser le rideau et lancer un appel aux acheteurs pour qu’ils passent la commande en ligne, faute d’une rupture de stock.