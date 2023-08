Le prix du riz en Algérie passe du simple au double, l’OAIC réagit

Décidément, les Algériens n’en ont pas encore fini avec la baisse drastique de leur pouvoir d’achat. Après les voitures et les climatiseurs, les fruits et les légumes, la hausse des prix vient frapper de plein fouet, en ce début de mois d’août 2023, le riz et les légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches).

Ainsi, en l’espace de quelques jours, les prix de ces denrées de base dans le régime alimentaire des familles algériennes ont vu leur prix doubler. Les lentilles standards se vendent à 440 DA/kg, les lentilles rouges affichent 300 DA/kg, les haricots blancs atteignent 350 DA/kg ; quant au riz, il est passé de 150 DA/kg à 300 DA/kg.

Ces augmentations vertigineuses interloquent d’autant plus les Algériens que l’importation du riz et des légumes secs est du ressort exclusif de l’Office interprofessionnel des céréales (OAIC). En effet, au mois de février dernier, le ministère du Commerce a interdit l’importation de ces denrées aux opérateurs privés.

Toutefois, concernant le riz, une partie de l’explication semble se trouver dans la hausse du prix de celui-ci sur le marché mondial suite à la décision de l’Inde, le 20 juillet dernier, d’interdire l’exportation du riz blanc non basmati. Sachant que l’Inde représente 40 % du commerce mondial du riz.

D’ailleurs, le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), publié ce 4 août, indique que les prix de tous les types de riz ont grimpé de 19,7 % en un an, pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2011, soit depuis douze ans.

L’OAIC publie les prix officiels du riz et des légumes secs pour les grossistes, les détaillants et les consommateurs

En réaction aux nombreuses interrogations que ces augmentations de prix ont soulevées parmi les citoyens algériens, l’Office interprofessionnel des céréales (OAIC) a publié une note dans laquelle elle précise les prix officiels des légumes secs importés au niveau de ses points de vente, pour les entreprises, les grossistes, les détaillants et les consommateurs :

Pois chiche : entreprises (350 DA/KG) ; grossistes (355 DA/kg) ; détaillants (360 DA/kg) ; consommateurs (380 DA/kg).

entreprises (350 DA/KG) ; grossistes (355 DA/kg) ; détaillants (360 DA/kg) ; consommateurs (380 DA/kg). Lentilles : entreprises (250 DA/KG) ; grossistes (255 DA/kg) ; détaillants (260 DA/kg) ; consommateurs (280 DA/kg).

entreprises (250 DA/KG) ; grossistes (255 DA/kg) ; détaillants (260 DA/kg) ; consommateurs (280 DA/kg). Haricots blancs : entreprises (250 DA/KG) ; grossistes (255 DA/kg) ; détaillants (260 DA/kg) ; consommateurs (280 DA/kg).

entreprises (250 DA/KG) ; grossistes (255 DA/kg) ; détaillants (260 DA/kg) ; consommateurs (280 DA/kg). Riz : entreprises (130 DA/KG) ; grossistes (135 DA/kg) ; détaillants (140 DA/kg) ; consommateurs (160 DA/kg).

À la lecture de ce document qui date du 30 juillet 2023, on note la nette différence entre les prix de l’OAIC et ceux pratiqués par les commerçants, surtout en ce qui concerne le riz. Ce dernier voit, tout simplement, son prix doubler, passant de 160 DA/ka à 300 DA/kg.

Partant de ce constat sans appel, d’aucuns s’interrogent sur la pertinence de la décision d’octroyer le monopole de l’importation des légumes secs à l’OAIC. Pour de nombreux observateurs, cette mesure n’a fait qu’accentuer la crise, là où elle était censée la résoudre.