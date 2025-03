Le prix de la banane passe de 900 DA à 260 DA/kg à partir de ce dimanche

Les importateurs de bananes commenceront à commercialiser leurs marchandises directement auprès des grandes surfaces et des points de vente au détail, sans passer par les grossistes, à partir de ce dimanche.

Cette mesure vise à contrer la spéculation et à ramener les prix à un maximum de 330 DA, après avoir dépassé les 900 DA le kilogramme.

L’arrivée de sept navires chargés de bananes dans les ports algériens devrait permettre de stabiliser le prix du kilogramme à 330 DA. En parallèle, l’État a injecté un million de kilogrammes de bananes saisies sur le marché via les directions du commerce, qui les ont distribuées aux détaillants au prix de 220 DA le kilogramme, pour une vente au consommateur final à 260 DA. Cette initiative vise à freiner la hausse injustifiée des prix et à assurer la stabilité du marché.

Voici les détails de l’opération :

Les importateurs commenceront à vendre directement aux grandes surfaces et aux détaillants, éliminant ainsi les intermédiaires.

Cette mesure concerne dans un premier temps sept navires arrivés récemment dans les ports, dont 80 conteneurs au port d’Alger et 80 autres au port de Ghazaouet à Oran .

Cette quantité s’ajoute à celle saisie par les services de sécurité et des douanes, qui a été mise sur le marché à un prix équitable.

L’État a confié la distribution d’un million de kilogrammes de bananes saisies aux directions du commerce, qui les ont vendues aux détaillants à 220 DA le kilogramme, pour une revente au consommateur à 260 DA .

Toutes les bananes saisies ont été stockées dans les chambres froides de la société « Frigomedit ».

Impact sur le consommateur : des prix plus justes et une offre stable

L’élimination des grossistes de la chaîne de distribution vise à réduire les prix et à prévenir la spéculation, suite aux accusations des détaillants envers les importateurs, qu’ils accusent de gonfler les prix.

Certains importateurs ont décidé de vendre directement aux détaillants à des prix compris entre 220 et 260 DA, avec un prix de vente final ne dépassant pas 330 DA le kilogramme, après avoir atteint plus de 900 DA ces derniers jours.

Parallèlement, les services du commerce intérieur et de régulation du marché national, en collaboration avec la police nationale, ont saisi toutes les quantités vendues à des prix excessifs ces derniers jours, et cette opération se poursuit.

Le ministre du secteur, Tayeb Zitouni, a ordonné un contrôle rigoureux des marchés pour prévenir toute spéculation et a lancé des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants.

Comprendre la fluctuation des prix de la banane : coûts d’importation et spéculation

Le prix des bananes est déterminé par leur coût d’importation. Les importateurs distinguent deux types de bananes : celles importées directement du pays producteur, dont le prix n’excède pas 1 dollar le kilogramme, et qui doivent être vendues à un prix raisonnable aux consommateurs, et celles achetées en mer, généralement à un prix plus élevé, mais qui permettent une livraison plus rapide (15 jours maximum). L’importation depuis le pays producteur peut prendre jusqu’à trois mois.

Il est à noter que le ministère du Commerce extérieur a décidé la semaine dernière de suspendre définitivement 53 importateurs de bananes, pour leur implication dans la spéculation et le non-respect de leurs obligations envers l’État.

Le ministère a également averti qu’il ne tolérerait aucune pratique portant atteinte à la stabilité du marché, et que l’attribution des quotas d’importation sera soumise à un contrôle strict à l’avenir, afin de prévenir toute nouvelle crise et de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

L’importation de bananes est l’un des secteurs les plus sujets aux fluctuations de prix en raison de la spéculation. Bien que l’Algérie importe environ 320 000 tonnes par an via 160 importateurs, une quantité suffisante pour couvrir la demande locale, certains importateurs ont choisi de monopoliser les quantités et d’augmenter les prix de manière injustifiée.

Cette situation a poussé les autorités à intervenir fermement en commercialisant les quantités saisies à des prix équitables et en empêchant les spéculateurs de contrôler le marché, tout en renforçant le contrôle des opérations d’importation et de distribution pour assurer la stabilité des prix à l’avenir.