 « Le primaire fait exception » : Le ministère de l’Éducation recadre le débat sur les nouvelles mesures

Face aux spéculations et aux informations contradictoires relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Éducation nationale est sorti de son silence ce mercredi pour apporter un éclairage décisif.

Dans un communiqué officiel, la tutelle a annoncé la suspension de la quasi-totalité des mesures pédagogiques annoncées au cours de l’été.

En effet, le département de l’Éducation a indiqué que l’ensemble des dispositions pédagogiques arrêtées en juillet 2026 ont été officiellement suspendues sur décision du Conseil des ministres en date du 6 septembre 2026.

Une mesure conservatoire qui restera en vigueur jusqu’à leur examen et leur approbation ultérieure par le Conseil des ministres.

L’enseignement primaire fait exception

Une seule dérogation subsiste à ce gel généralisé : l’enseignement primaire. Le ministère a tenu à préciser que les mesures relatives à ce cycle sont maintenues, dans la mesure où elles ont déjà fait l’objet d’une validation explicite lors d’un précédent Conseil des ministres.

Sans le mentionner explicitement dans son texte, la tutelle confirme en creux le maintien de la feuille de route stratégique fixée pour le primaire, notamment l’enseignement de la langue anglaise dès la 3ᵉ année primaire.

Par cette mise au point ferme, le ministère de l’Éducation nationale entend mettre fin au désordre informatif et rappeler les règles de gouvernance du secteur.

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La tutelle a ainsi souligné catégoriquement qu’aucune mesure ni disposition touchant le secteur de l’éducation ne peut être adoptée ou mise en œuvre sans avoir été préalablement entérinée en Conseil des ministres.

Réintégration des élèves du moyen et secondaire : calendrier et démarches dévoilés

Dans un second communiqué rendu public ce mardi, le ministère de l’Éducation nationale tranche la question de la réintégration des élèves des cycles moyen et secondaire. L’instance de tutelle fixe ainsi le calendrier officiel et le protocole imposé aux familles.

Les parents doivent soumettre leurs demandes, exclusivement en ligne, du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre 2026 à minuit, sur leur espace dédié via la plateforme des parents (awlyaa.education.dz) ou le portail national « Dzair Digital Service » (dzds.dz). Les personnes non inscrites doivent créer un compte au préalable.

Les conseils d’orientation étudient ensuite chaque dossier selon la réglementation. Ils publieront les résultats le mercredi 7 octobre 2026 sur la plateforme et dans les établissements scolaires.

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Les élèves retenus reçoivent l’obligation de réintégrer leurs classes dès le lendemain, jeudi 8 octobre. Le ministère impose une rigueur stricte : un retard non justifié au-delà du lundi 12 octobre annule immédiatement la décision d’acceptation.

Le département de Mohamed Seghir Saadaoui accorde par ailleurs une réintégration automatique aux élèves nés en 2010, ainsi qu’aux élèves à besoins spécifiques nés en 2008.

Pour conclure, le ministère lance une mise en garde sans équivoque : toute démarche effectuée en dehors du système informatique officiel entraîne la nullité absolue de la procédure, tant sur le plan administratif que pédagogique.