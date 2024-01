Le président Tebboune reçoit le président de l’APN mauritanien (photos)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce lundi 22 janvier à Alger, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meguett.

L’audience s’est déroulée, indique le communiqué de la Présidence de la République, en présence du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem.

Dans une déclaration à la presse à l’issue, a dit : « Cette rencontre amicale m’a permis de transmettre au Président Abdelmadjid Tebboune les salutations de son frère, le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazaouani, et ses vœux de bonheur et de prospérité à l’Algérie, son président, son gouvernement et son peuple. »

Il a ajouté que le président Tebboune « a salué la coopération bilatérale entre les deux pays et les récents progrès dont il a été témoin dans la réalisations de grands projets », et l’a chargé de « transmettre ses salutations et ses vœux de prospérité et de progrès au président Ghazaouani et au peuple mauritanien ».

Plus tôt dans la journée de ce lundi 22 janvier, Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre saoudien de l’Intérieur, le Prince Abdulaziz ben Saoud ben Naif Al-Saoud.