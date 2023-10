Le Président Tebboune reçoit le chef du Gouvernement tunisien Ahmed Hachani

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, le mercredi 4 octobre 2023, le chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République. Cette réunion a été l’occasion de renforcer les liens historiques et diplomatiques entre les deux nations voisines.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, la réunion s’est déroulée en présence du Premier ministre Aimene Benabderrahmane, Directeur de cabinet de la Présidence de la République, Nadir El Arabouoi, et ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf. Mais aussi du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Urbanisme, Ibrahim Mourad, et l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie.

26 accords bilatéraux signés entre l’Algérie et la Tunisie

Plus tôt dans la journée, en marge de la réunion de la Commission gouvernementale suprême mixte algéro-tunisienne, le Premier ministre Aimene Benabderrahmane et le chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani ont supervisé la signature de 26 accords et protocoles de coopération entre l’Algérie et la Tunisie. Ces accords concernaient de nombreux secteurs, tels que l’éducation, la formation professionnelle, les transports, le tourisme, la culture et les sports, en plus de la transformation numérique.

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a appelé, mercredi à Alger lors de l’ouverture des travaux de la 22e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération qu’il a coprésidée avec le Chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, à l’adoption d’une feuille de route pour le suivi de la coopération bilatérale selon un calendrier défini pour chaque secteur.