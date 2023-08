Le président Tebboune présente ses condoléances suite au décès du général Rachid Harrat

Le chef de l’État, ministre de la défense nationale et commandant suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses condoléances à la famille du général de brigade Rachid Harrat, qui occupait le poste de directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications. Le Général est décédé tragiquement à la suite d’un accident de la circulation.

Selon un communiqué officiel émanant de la présidence de la République, il a été déclaré que « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message de condoléances à la famille du général de brigade Rachid Harrat, directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications, décédé suite à un douloureux accident de la circulation. »

Le président de la République a exprimé ses plus sincères condoléances envers la famille du défunt et la famille de l’Armée nationale populaire. Dans son message, il a prié Dieu tout-puissant d’accorder au défunt son pardon et sa miséricorde.