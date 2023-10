Le Président Tebboune félicite la gymnaste algérienne Kaylia Nemour

Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité la gymnaste algérienne Kaylia Nemour pour sa performance remarquable lors du Championnat du Monde de Gymnastique Artistique à Anvers, en Belgique. Nemour a remporté la médaille d’argent, marquant ainsi un moment historique pour l’Algérie dans le monde de la gymnastique.

La victoire de Kaylia Nemour a été un moment de fierté pour l’Algérie. Elle a excellé dans l’épreuve des barres asymétriques avec une note impressionnante de 15.033, ce qui lui a valu la médaille d’argent. Cette réalisation est d’autant plus remarquable qu’elle représente la première médaille de ce type dans l’histoire de la participation algérienne aux Championnats du Monde de Gymnastique.

Le président Tebboune a exprimé sa fierté et ses félicitations à Kellia Nemour via son compte officiel sur la plateforme X. Il a déclaré : « Je salue et félicite chaleureusement la star Kaylia Nemour pour sa deuxième place au Championnat du Monde de Gymnastique. » Le président a également ajouté : « Je vous souhaite davantage de succès et d’excellence. Félicitations à vous et à l’Algérie. »

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, lui a adressé un message de félicitation à travers son compte X, anciennement Twitter.

La jeune Kaylia Nemour marque le monde la gymnastique algérienne

La jeune gymnaste algérienne, Kaylia Nemour, a réalisé une performance exceptionnelle en décrochant la médaille d’argent lors du Championnat du Monde de gymnastique 2023. Cette victoire historique fait d’elle la première gymnaste algérienne à remporter une médaille mondiale. De plus, Kaylia a également obtenu la huitième place au classement général, combinant toutes les épreuves de la compétition.

Tout juste âgée de 16 ans, Kaylia est devenue l’étoile montante du sport algérien, et plus particulièrement de la gymnastique. L’athlète a su démontrer son potentiel et ses capacités, remportant à deux reprises des distinctions dans sa discipline, et faisant la fierté de l’Algérie pour la première fois de l’histoire de la gymnastique algérienne.