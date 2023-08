Le président Tebboune adresse un message écrit à son homologue égyptien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a transmis un message écrit à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, par l’entremise de l’ambassadeur d’Algérie au Caire.

L’ambassadeur d’Algérie au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Hamid Shabira, a remis le message écrit du président algérien à son homologue égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi.

La transmission a eu lieu lors d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de l’Égypte, Sameh Choukri, et l’ambassadeur Shabira.

Au cours de cette réunion qui s’est tenue mercredi dernier, le ministre égyptien des Affaires étrangères a exprimé sa volonté ferme de renforcer la coopération entre l’Algérie et l’Égypte à divers niveaux. Il a également souligné les avancées positives dans le domaine de la coopération économique entre les deux pays.

De son côté, Shabira a fait part de la détermination de l’Algérie à promouvoir la coopération entre les deux nations, en particulier dans les secteurs de l’investissement, du partenariat et des échanges commerciaux. L’objectif est d’exploiter les vastes opportunités disponibles en Égypte et en Algérie.

Le président Tebboune envoie un message a Joe Biden

Le Président Tebboune avait envoyé un message de condoléances et de solidarité à son homologue américain, Joe Biden, suite aux récents incendies de forêt qui ont touché l’île de Maui, dans l’État d’Hawaï, causant plusieurs décès et blessés.

Dans ce message, Tebboune a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple américain, suite aux tragiques incendies de forêt qui ont ravagé l’île de Maui aux États-Unis d’Amérique.

« J’aimerais exprimer mes plus profondes condoléances ainsi que mes sentiments de solidarité envers les familles des victimes et le peuple américain ami, à la suite des récents incendies de forêt qui ont touché l’île de Maui, dans l’État d’Hawaï, causant plusieurs pertes humaines et des blessés », a écrit le Président Tebboune dans son message adressé à Joe Biden