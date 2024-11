Le président signe la loi de finances 2025 : Mesures pour l’économie et le bien-être des citoyens

Le président de la République a signé ce dimanche 24 novembre la loi de Finances 2025. Ce texte, qui vise à stimuler l’investissement, soutenir l’économie nationale et améliorer le cadre de vie des citoyens, introduit plusieurs mesures fiscales et économiques significatives.

La loi de Finances 2025 autorise la Trésorerie publique à émettre des chèques souverains, offrant aux particuliers et entreprises la possibilité de financer des infrastructures publiques.

Ces obligations bénéficient d’exemptions fiscales de cinq ans sur l’impôt sur le revenu global (IRG) et l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), ainsi que sur les droits d’enregistrement et de publicité foncière.

Pour renforcer les initiatives entrepreneuriales, les entreprises portant le label « projet innovant » ou « start-up » profitent d’exonérations fiscales et d’allègements pour l’acquisition de biens immobiliers destinés à des activités industrielles.

De plus, le capital social du Fonds national d’investissement (FNI) sera porté de 150 à 275 milliards de dinars, et les garanties pour les PME seront élargies via le Fonds de Garantie des Crédits (FGAR).

Soutien social et logement à des conditions avantageuses

La loi inclut des mesures pour alléger le fardeau financier des citoyens. Les bénéficiaires des logements de type location-vente (AADL 03) ayant payé 38 % de leur logement peuvent profiter d’une réduction de 10 % s’ils règlent leur solde à l’avance.

Par ailleurs, la Trésorerie publique couvrira les intérêts des prêts immobiliers pour le programme de 135 000 logements prévus en 2025.

Pour élargir l’accès aux biens et services essentiels, les prêts à la consommation pour les ménages seront désormais disponibles pour financer non seulement des produits, mais aussi des services tels que les soins de santé ou les voyages.

Mesures fiscales en faveur du pouvoir d’achat

Afin de protéger le pouvoir d’achat, la loi prolonge l’exonération de la TVA sur les importations de viandes blanches congelées jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette mesure s’applique également aux légumineuses, riz, fruits et légumes locaux ou importés.

Les droits de douane réduits à 5 % pour l’importation de bovins et de viandes fraîches sont maintenus et étendus aux ovins.

Équilibre économique : Des chiffres prometteurs

La loi repose sur un baril de pétrole à 60 dollars en prix de référence (70 dollars sur le marché).

L’économie algérienne devrait croître de 4,5 % en 2025, dont 5 % en dehors des hydrocarbures.

Les estimations fixent le PIB nominal à 27 863 milliards de dinars, avec un excédent commercial de 4,83 milliards de dollars ainsi que des réserves de change atteignant 72,95 milliards de dollars, couvrant 16 mois d’importations.

Vers une économie inclusive

Sans introduire de nouveaux impôts, la loi élargit l’assiette fiscale et introduit des incitations pour divers secteurs économiques.

En combinant des mesures sociales et économiques, la loi de Finances 2025 reflète une vision équilibrée entre développement durable et soutien aux citoyens, en faisant un levier essentiel pour le progrès national.