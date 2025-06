Le président rwandais Paul Kagame est en visite officielle à Alger

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé ce mardi à Alger pour une visite officielle de deux jours, à l’invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays africains, qui partagent une longue tradition de solidarité politique et de coopération stratégique.

Dès son arrivée à l’aéroport international d’Alger, Paul Kagame a été accueilli officiellement par Tebboune. Une cérémonie protocolaire a été organisée, comprenant l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et la revue des troupes du commandement de l’Armée nationale populaire (ANP).

Le président rwandais s’est ensuite rendu au mémorial du Martyr où il a observé une minute de silence et déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la guerre de libération.

Objectif : consolider les relations bilatérales

Cette visite, la deuxième du président Kagame en Algérie après celle d’avril 2015, vise à approfondir les liens politiques, économiques et sécuritaires entre l’Algérie et le Rwanda.

La visite s’inscrit dans une continuité stratégique, après la rencontre d’avril dernier entre le chef d’état-major de l’ANP, le général d’armée Saïd Chanegriha, et son homologue rwandais Mubarakh Muganga, en Algérie.

Les deux responsables militaires avaient alors salué la qualité croissante des relations bilatérales, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité en Afrique.

Une coopération militaire et politique exemplaire

Lors de cette réunion, le général Chanegriha avait rappelé que les relations algéro-rwandaises représentent un modèle de solidarité et de coordination sur le continent.

Il avait également salué les efforts du Rwanda dans le processus de réconciliation nationale post-génocide et son modèle de développement. Pour sa part, le général Muganga avait exprimé sa volonté de renforcer la coopération militaire et sécuritaire, saluant l’accueil chaleureux de la partie algérienne.

Cette dynamique diplomatique s’inscrit dans une vision africaine partagée : renforcer la paix, la stabilité et l’intégration continentale. La visite de Paul Kagame à Alger devrait aboutir à la signature de nouveaux accords et à une convergence accrue des positions algéro-rwandaises dans les fora africains et internationaux.