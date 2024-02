Le président mauritanien en visite en Algérie prochainement

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ce lundi, selon un communiqué de la présidence. Les deux chefs d’État ont discuté de questions d’intérêt mutuel ainsi que de la prochaine visite du Président mauritanien en Algérie.

Le Président Tebboune a félicité son homologue mauritanien pour avoir choisi un candidat de la région Afrique du Nord pour présider le prochain sommet de l’Union africaine. Il a souligné que cette sélection était un honneur pour les pays et les peuples de la région, et a assuré que l’Algérie serait toujours aux côtés de la Mauritanie pour l’aider dans ses nobles tâches.

Lors de cet entretien téléphonique, le Président Tebboune a annoncé avec enthousiasme la prochaine visite du Président El-Ghazouani en Algérie. Cette visite revêt une grande importance pour les deux pays, en tant qu’occasion de renforcer les liens d’amitié et de coopération. Les présidents ont convenu d’utiliser cette visite pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration et pour discuter de questions régionales d’intérêt commun.

Renforcement des relations bilatérales

Les présidents Tebboune et El-Ghazouani ont également discuté de questions d’intérêt commun entre l’Algérie et la Mauritanie. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité et la coopération régionale. Les deux chefs d’État ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région.

