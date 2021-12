Le président d’un club arrêté en possession de 10 kg de cocaïne

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans le trafic de drogue dure et douce (cocaïne-crack).

En effet l’opération menée hier, jeudi 2 décembre, a permis de saisir une importante quantité de drogue estimée à dix (10) kilogrammes et soixante (60) grammes de cocaïnes ainsi que plus de soixante dix (70) de kif traité (canabis), selon les informations relayées par les médias locaux. Cette opération intervient suite à des recherches intensifiées ainsi que des efforts colossaux menés par les autorités compétentes.

Pour le moment, sept (7) personnes impliquées ont été arrêtés, parmi elles, figurent le Président du club Widad Amel Mostaganem, Sofiane Benamar dit « Guenfouda ». Élu en 2019 comme premier responsable du club mostaganémois, il est aussi l’un des actionnaires du Mouloudia d’Oran (MCO), le club phare de l’Ouest algérien.

Les personnalités de foot local de plus en plus impliquées

En juillet dernier, un dangereux réseau international de trafic de drogue a été démantelé par les services de sécurité dans l’ouest du pays. Une opération qui a permis de procéder à l’arrestation de plusieurs personnes, dont un ancien footballeur de clubs locaux.

Il s’agit de Sadek Baraja, un ancien joueur du MC d’Oran et de plusieurs autres clubs de Foot en Algérie. Ce dernier a été arrêté en compagnie de six autres personnes. La quantité saisie par les éléments de la police a été estimé quant à elle à 7 kilos de cocaïne et de 18 kilos de kif traité.