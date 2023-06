Le président de l’IUMS appelle au dialogue entre l’Algérie et le Maroc

Ali al-Qaradaghi, président de l’Union internationale des savants musulmans (IUMS), a fait un appel au dialogue entre les rivaux régionaux, l’Algérie et le Maroc, afin d’apaiser les tensions.

Sur Twitter, al-Qaradaghi a exprimé sa douleur face à la séparation entre les deux pays voisins, la qualifiant de destructive pour la force restante de la nation islamique et arabe.

Il a encouragé les deux parties à ignorer les voix qui cherchent à creuser le fossé entre eux. « Il n’est pas nécessaire d’escalader. Nous sommes en faveur du dialogue et opposés à la rupture », a ajouté al-Qaradaghi.

Les relations entre l’Algérie et le Maroc sont tendues depuis des décennies en raison du conflit autour du Sahara occidental, une région disputée entre Rabat et le Front Polisario soutenu par l’Algérie.

Enfin, l’Algérie avait rompu en 2021 ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant Rabat d’avoir des « tendances hostiles », accusation qui a été démentie par les autorités marocaines.

بعض التفصيل في دعوتي إلى عدم إشعال نار الحرب بين الجزائر والمغرب

☆إنني أنطلق من واجب الفقه وفريضة الإسلام ومن الإحساس بالمسؤولية.

☆ لست تابعاً للتجاذبات السياسية مع أي جهة ولا أقبل أن أكون مع أي مزايدات سياسية لأي طرف.

☆أبحث عن نقاط التلاقي والاتفاق وليس عن التفرق والشقاق.… pic.twitter.com/ez5rLJsQDq — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) June 4, 2023

Après une polémique, un vidéaste supprime sa vidéo aux frontières algéro-marocaines

Le créateur de contenu jordanien Joe Hattab s’est rendu en Algérie récemment pour réaliser une série de vidéos à vocation touristique.

En effet, après avoir visité Alger, Constantine et Oran, il termine son voyage en se rendant à l’extrême ouest du pays. Après avoir exploré les villes avoisinantes comme Tlemcen et Maghnia, il conclut ainsi son périple par une escapade à la frontière entre l’Algérie et le Maroc.

Dans sa vidéo, Joe Hattab met en évidence la relation fraternelle qui lie les deux peuples et les conséquences de la fermeture des frontières sur les populations locales. Bien qu’il ne donne aucune opinion politique précise, sa vidéo a été très mal perçue par le peuple algérien.

Le public a demandé des explications quant aux véritables intentions derrière une telle vidéo et surtout le lien avec le reste de la série réalisée par le jeune homme. Enfin, le créateur de contenu a expliqué que sa vidéo a été sortie de son contexte neutre. Il s’est excusé et retiré la vidéo.