Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prête serment

ALGER, le 17 septembre 2024 – Le président, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment ce mardi au Palais des Nations, à Alger, en présence de toutes les hautes autorités du pays.

Conformément à l’article 89 de la Constitution algérienne, « le président de la République prête serment devant le peuple, en présence de toutes les hautes autorités de la nation, dans la semaine suivant son élection, et entre en fonction dès l’accomplissement de cette formalité« .

🟢 À LIRE AUSSI : Présidentielles 2024 : la Cour constitutionnelle tranche, Tebboune réélu pour un 2ᵉ mandat

L’article 9 de la Constitution précise également le texte du serment prononcé par Abdelmadjid Tebboune :

« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, fidèle aux grands sacrifices, aux âmes de nos martyrs glorieux et aux valeurs éternelles de la Révolution de Novembre, je jure par Dieu, le Tout-Puissant, de respecter la religion musulmane et de la glorifier, de défendre la Constitution, d’assurer la continuité de l’État, de travailler à assurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des institutions et à l’ordre constitutionnel, d’œuvrer pour consolider le processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple et les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche pour le développement du peuple et sa prospérité, et de mettre tout en œuvre pour réaliser les idéaux suprêmes de justice, de liberté et de paix dans le monde. Et Dieu est mon témoin sur ce que je dis ».

Après avoir prêté serment, le président Abdelmadjid Tebboune entamera officiellement ses fonctions à la tête du pays. Il mettra en œuvre le programme qu’il a présenté pendant la campagne électorale et concrétisera ses engagements et ses promesses.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune remporte les élections présidentielles et décroche un second mandat



Candidat indépendant, le président a été réélu pour un deuxième mandat à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit un taux de 84,30 %, selon les résultats définitifs communiqués samedi dernier par la Cour constitutionnelle.