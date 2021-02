Le président de la Fifa Infantino en visite officielle en Algérie

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (Fifa), sera en visite officielle à Alger les dimanche 21 et lundi 22 février,

la Fédération algérienne (FAF) a annoncé, » Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement avec les associations membres, permettra au Président de la Fifa d’échanger avec les officiels du football algérien sur la promotion des valeurs et le développement du sport-roi ».

Dans son communiqué, l’instance fédérale précise que « la visite du patron de la Fifa intervient quelques jours, après la discussion informelle tenue la semaine dernière entre Infantino avec les présidents de Fédérations nationales, dont le président de la FAF Kheireddine Zetchi, en marge de la Coupe du monde des clubs, qui s’est déroulée à Doha (Qatar) ».

Il est à noter que, ce n’est pas la première fois que Gianni Infantino visitera l’Algérie, il s’’était déjà rendu en Algérie en novembre 2015, alors qu’il occupait le poste de secrétaire général de l’Union européenne de football (UEFA).

Une visite a la veille des élections de la FAF

Il n’est pas improbable qu’Infantino discute également avec les autorités sportives algériennes de l’ordre de modifier les règlements de la FIFA pour se conformer à ceux stipulés par les lois de la FIFA.

À quelques semaines des élections de la FAF, il est clair que le président de la Faf, Khaireddine Zetchi, a bénéficié d’un fort soutien, provenant du plus haut fonctionnaire de la plus haute organisation qui dirige et réglemente le football à travers le monde.

La visite du président de la FIFA Gianni Infantino en Algérie intervient elle peut être pour permettre a Zetchti, d’envoyé un message à ses « adversaires », qu’il travaille sous la protection et le parrainage de la FIFA.

En outre, Il trouvera cette visite une très bonne occasion d’adresser sa préoccupation au président de la FIFA Gianni Anfontaine, au sujet du rejet de sa candidature aux élections à la présidence du Conseil du football de la FIFA.

Kheireddine Zetchi a déposé une plainte auprès du Tribunal international des sports (TAS) de Lausanne, en Suisse, qui se prononcera sur la question début mars. Les élections du Conseil de la FIFA auront lieu deux semaines plus tard.