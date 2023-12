Le président de la FAF, Walid Sadi, candidat pour un poste important à l’UNAF

Lors de la réunion du bureau fédérale de la FAF qui a eu lieu hier, d’importantes décisions ont été prises. Le président Walid Sadi a annoncé sa candidature pour le poste de vide président de l’UNAF.

Le bureau fédéral de la fédération algérienne de football s’est réuni hier en session ordinaire. Les présents ont observé une minute de silence, en hommages des deux défunts Zakaria Bouziani et Khaled Meftah suite à l’accident de la route du bus du MC El-Bayadh, avant d’entamer les travaux.

D’importants points à l’ordre du jour. Mais le plus important, c’est l’annonce du président de la FAF, Walid Sadi, sa candidature pour le poste de vice de président de l’Union nord-africaine de football (UNAF). « M. Walid Sadi a annoncé sa candidature au poste de Vice-président de l’Union nord-africaine de football (UNAF), à l’occasion de l’Assemblée Générale Élective qui aura lieu le 29 décembre 2023 à Tunis ». Lit-on dans le PV de la réunion du BF.

Les présents ont également « approuvé le projet d’organisation d’un tournoi international, qui regroupera quatre nations (L’Algérie, la Bolivie, l’Albanie et l’Afrique du Sud, ndlr), au mois de mars 2024. Ce tournoi sera soutenu par la FIFA ».

Arbitre agressé à Jijel : une procédure pour radier les auteurs

Le bureau fédéral a évoqué dans sa réunion l’affaire de l’agression d’un arbitre à Jijel, lors du match ayant opposé les deux formations locales, la CA Tassouste à l’USM Jijel. À cet effet, le BF a décidé « d’engager auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports une procédure de radiation à l’encontre des sept joueurs ayant agressé l’arbitre lors de la rencontre CA Tasoust vs USM Jijel ». Rappelons que les auteurs, déjà suspendus pour trois ans, ont comparu devant le juge d’instruction près le tribunal de Jijel, qui a requis deux ans de prison ferme et une amende de 50.000 DA.

Par ailleurs, le BF a décidé « de mettre fin aux fonctions de M. Djamel Haimoudi pour absence prolongée et manquement à ses obligations, outre les mesures qui seront prises ».