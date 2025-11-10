Le président allemand Steinmeier interpelle Tebboune pour gracier Boualem Sansal

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a demandé, ce lundi 10 novembre 2025, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de gracier l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

L’auteur est emprisonné depuis un an pour « atteinte à l’intégrité nationale« . Steinmeier présente cet appel comme un « geste humanitaire« .

Appelant son homologue Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire« , Frank-Walter Steinmeier propose aussi que Boualem Sansal soit « transféré en Allemagne pour y bénéficier de soins médicaux (…) compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile« .

Frank-Walter Steinmeier exhorte Abdelmadjid Tebboune à gracier Boualem Sansal

Selon Frank-Walter Steinmeier, accorder cette grâce serait la preuve d’une « attitude humanitaire et d’une vision politique à long terme« . Il a ajouté que ce geste conforterait à la fois sa relation personnelle avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les bonnes relations bilatérales entre l’Algérie et l’Allemagne.

« J’ai demandé à mon homologue algérien de gracier Boualem Sansal. Un tel geste témoignerait d’un esprit humanitaire et d’une clairvoyance politique. Il refléterait mes relations personnelles de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations qui unissent nos pays« , a déclaré le président allemand dans un communiqué.

Par ailleurs, Steinmeier rappelle dans son communiqué que Boualem Sansal a déjà reçu « le prix de la paix des libraires allemands« .

Un « dialogue exigeant » entre Paris et Alger

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté à Alger le 16 novembre 2024, a été condamné en appel à cinq ans de réclusion en juillet 2025. Cette sentence lui a été infligée, notamment pour « atteinte à l’intégrité nationale« , après avoir affirmé que « l’Algérie avait hérité, lors de la colonisation française, de territoires qui appartenaient auparavant au Maroc« .

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a révélé, jeudi dernier, que la France maintenait « un dialogue exigeant » avec l’Algérie, et ce, en vue de la libération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions entre Paris et Alger, qui sont empêtrés depuis plus d’un an dans une crise diplomatique sans précédent, qui s’est traduite par des expulsions de fonctionnaires et de diplomates des deux côtés de la Méditerranée, le rappel des ambassadeurs des deux pays et des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques.

