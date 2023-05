Le premier véhicule Fiat fabriqué en Algérie sera prêt à cette date

L’importation de véhicules neufs a repris son cours en Algérie, et nombreux sont les consommateurs qui ont sauté sur l’occasion. C’est le groupe italien Fiat qui a ouvert le bal avec ses modèles 500, Scudo, Tipo ainsi que Ducato. Il sera bientôt suivi par d’autres marques, à l’image d’Opel, de Geely, de Renault...

Et si Fiat a repris les exportations vers l’Algérie, le constructeur n’en a pas oublié pour autant le projet de production de véhicules dans le pays. Le groupe va ainsi très prochainement lancer sa première unité de fabrication de voitures à Oran. L’ouverture de l’usine est prévue dans quelques mois, et la date de production du premier véhicule a été révélée ce dimanche.

L’usine Fiat d’Oran produira son premier véhicule prochainement

Un meeting spécial a été organisé entre l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelkarim Touahria, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun et le wali d’Oran, Said Sayoud, ce dimanche.

Les relations algéro-italiennes étaient au centre du débat, et la question de la deadline pour la fabrication du premier véhicule Fiat algérien a été abordée. Le président Tebboune a donné des instructions pour finaliser le projet d’ici au début de l’année 2024, explique ainsi A.Touahria. La première voiture Fiat construite en Algérie devrait ainsi voir le jour en mars 2024, indique la même source.

Selon l’ambassadeur Touahria, le lancement des activités commerciales d’importation de Fiat le 19 mars dernier (jour de la Victoire) exprime bien la symbolique importante dont relève le projet. « Le président de la République avait effectué une visite d’Etat en Italie en mai dernier pour s’entretenir avec les responsables du groupe Fiat. Deux accords ont été signés entre le ministère de l’Industrie et le partenaire italien Stellantis suite à ça. Le fait que la deadline pour le début des activités, fixée au 19 mars dernier, ait bien été respectée est un indicateur de l’importance du projet pour le Gouvernement ».

Usine Fiat Algérie : quelle sera sa capacité ?

Si elle est encore au stade de construction, l’usine Fiat implantée à Oran (Tafraoui) est porteuse de nombreux espoirs pour les Algériens. Ainsi, et selon les premières estimations, l’unité sera en mesure de produire 60 000 véhicules pour un début. Elle passera ensuite à une fréquence de 90 000 voitures/an dès le seconde année.

4 modèles y seront fabriqués : la 500 Hybrid, la 500x, le Doblo (utilitaire) ainsi qu’un nouveau modèle en cours de conception. Pour ce qui est du nombre de personnes employées, Fiat compte recruter quelques 2000 travailleurs à l’horizon 2026.