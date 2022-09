Le Premier ministre reçoit un appel de son homologue française

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, ce lundi 26 septembre, un appel téléphonique de la Première ministre française, Elisabeth Borne avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué rendu public par les services du Premier ministre.

« Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, ce jour, un appel téléphonique de la Première ministre française, Elisabeth Borne. Les entretiens ont permis d’affirmer la volonté politique des dirigeants des deux pays d’œuvrer au renforcement des relations bilatérales, notamment à l’occasion de la tenue de la Commission gouvernementale Algéro-française de haut niveau, prévue les 9 et 10 octobre 2022 à Alger. » Peut-on lire dans le communiqué.

La Première ministre française à Alger en octobre prochain

La première ministre française, Elisabeth Borne sera à Alger les 9 et 10 octobre 2022, pour la tenue du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN). En effet, Elisabeth Borne doit concrétiser avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, lors de ce comité, le « partenariat » conclu entre les présidents des deux pays fin août, suite à la visite d’Emmanuel Macron en Algérie durant mois d’aout passé. Selon le communiqué de Matignon datant du 24 septembre 2022 : Les deux premiers ministres présideront « la 5ᵉ session du comité intergouvernemental de haut niveau ».

D’après Matignon, en ligne avec la déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France, adoptée à l’occasion de la visite du président français fin août de l’année en cours, « les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l’amitié entre la France et l’Algérie et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun », ajoute la même source.

Enfin, toujours Matignon précise que la jeunesse des deux pays sera également au menu de ce CIHN, permettant « d’avancer sur les questions économiques et la transition écologique ».