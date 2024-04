Le Premier ministre palestinien en Algérie : Tebboune le reçoit

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, le dimanche 14 avril 2024, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État de Palestine, Muhammad Mustafa, a annoncé la présidence dans un communiqué.

En effet, d’après le communiqué, la rencontre a eu lieu en présence du Directeur de cabinet de la Présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et du représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama.

Entretien entre le Premier Ministre Larbaoui et son homologue palestinien

Dimanche, le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a tenu des discussions avec son homologue palestinien, Mohammad Mustafa, qui occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères et des Expatriés. Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont examiné l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza, ainsi que les conséquences de l’agression brutale menée par Israël contre le peuple palestinien, comme l’indique un communiqué émanant des services du Premier ministre algérien.

Les discussions ont également porté sur les solides liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays et leurs peuples respectifs, selon les informations fournies par la même source.

À cette occasion, le Premier ministre palestinien a exprimé sa profonde gratitude au président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien indéfectible de l’Algérie au peuple palestinien et à sa juste cause. Il a également salué les efforts constants déployés par l’Algérie pour mettre un terme immédiat à l’agression israélienne contre Gaza, ainsi que pour l’acheminement d’aide humanitaire et la mobilisation du soutien en faveur de la pleine adhésion de la Palestine aux Nations Unies, selon le communiqué.