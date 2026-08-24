Le premier ministre malien en visite à Alger : l’Algérie et le Mali tournent la page de la crise

Le Premier ministre et chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, est arrivé lundi à Alger à la tête d’une importante délégation pour une visite de travail qui intervient dans un contexte régional particulièrement sensible. Accueilli à l’aéroport international Houari-Boumediene par son homologue algérien, Sifi Ghrieb, le responsable malien a entamé une visite placée sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays.

À son arrivée, Abdoulaye Maïga a été accueilli par Sifi Ghrieb, en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que du ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal. La composition de la délégation algérienne présente à l’accueil illustre l’importance accordée à cette visite, notamment sur les volets diplomatique, africain et énergétique.

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Consolider des relations historiques entre Alger et Bamako

Selon les éléments communiqués à cette occasion, cette visite s’inscrit dans une dynamique visant à consolider les relations historiques entre Alger et Bamako. Les deux parties entendent notamment promouvoir la coopération sur la base des principes de fraternité, de bon voisinage et de respect mutuel.

Le déplacement du Premier ministre malien revêt également une forte dimension symbolique. Abdoulaye Maïga s’est rendu au Sanctuaire du Martyr, où il a déposé une gerbe de fleurs devant le monument dédié aux martyrs de la Révolution algérienne. Il a ensuite observé une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de l’Algérie.

Ce geste protocolaire intervient alors que les relations algéro-maliennes ont traversé des périodes de tension ces dernières années, notamment autour de la situation sécuritaire et des questions régionales. Dans ce contexte, la reprise d’une dynamique de dialogue au plus haut niveau pourrait constituer un signal politique important.

Pour Alger, le Mali demeure un partenaire majeur dans l’espace sahélo-saharien, tant sur le plan sécuritaire que diplomatique et économique. La stabilité du Mali et, plus largement, celle de la région du Sahel constituent des enjeux directs pour l’Algérie.

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Vers une nouvelle étape dans les relations bilatérales

Cette visite pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, avec l’objectif affiché de privilégier le dialogue et la coopération et de consolider les liens historiques unissant les deux peuples.

Les prochains échanges entre les deux gouvernements devraient permettre de préciser les contours de cette relance diplomatique, notamment sur les dossiers sécuritaires et économiques communs aux deux nations.

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Maïga reçu par Tebboune

En ce début de cet après-midi, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a été reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, l’audience a été marquée par la présence du ministre d’Etat, chargé de l’inspection générale des services de l’Etat et des Collectivités locales, le ministre d’Etat ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le Coneiller auprès du président de la République, chargé des Affaires diplomatiques, Amar Abba, le Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, le Général Rochdi Moussaoui et enfin l’Ambassadeur de l’Algérie au Mali, Kamel Retib.