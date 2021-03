Le premier ministre français en visite les 10 et 11 avril en Algérie

Le premier ministre français, Jean Castex, est attendu en Algérie les 10 et 11 avril pour la tenue du cinquième CIHN.

Accompagné d’une délégation composée de 8 ministres, dont les Affaires étrangères, la Défense et l’Economie, cette visite s’inscrit dans le cadre du 5ème Comité Intergouvernemental de Haut Niveau. La réunion intergouvernementale traitera un certain nombre de sujets d’intérêt bilatéral et régional, de la question mémorielle, à la coopération économique, aux échanges humains, éducatifs, scientifiques, aux questions diplomatiques, aux crises et conflits et à la sécurité au Maghreb et dans la région subsaharienne.

La question du projet de construction d’automobiles de la marque Renault sera également abordée dans le domaine de la coopération économique et industrielle entre les deux pays, par le premier ministre Castex, son homologue algérien Abdelaziz Djerad ainsi que les responsables concernés. En sachant que sur la somme totale des investissements en Algérie, qui est de 500 millions de dollars, seulement 30 millions ont été injectés dans cet investissement.

La rencontre intergouvernementale prévoit également d’aborder le partenariat de la RATP avec ses collaborateurs algériens, qui, rappelons le, englobe la formation et la gestion des équipements de six villes algériennes dont la capitale, Alger.

Le message de Tebboune à l’occasion de la fête de la victoire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce vendredi un message à l’occasion de la fête de la victoire (19 mars), Tebboune a écrit :” Mémorable est la journée qu’a vécue, un 19 mars il y a cinquante-six ans, nous nous souvenons d’un événement historique dans la lutte triomphale de la nation où le peuple algérien a culminé dans la révolution bénie de la libération avec une victoire claire qui a fait le chemin d’une indépendance après avoir enduré d’insoutenables épreuves et subi toutes formes de répression.

Le Chef de l’État souligné la détermination des autorités à préserver la mémoire, notant que c’est l’une des principales priorités du gouvernement actuel.