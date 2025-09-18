Le premier master algérien dédié aux sciences spatiales voit le jour à Skikda

L’Université de Skikda vient d’ouvrir un programme inédit en Algérie : le premier master dédié à l’espace, aux sciences et à l’innovation. Ce cursus, mis en place en collaboration avec le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) et l’Agence spatiale algérienne (ASAL), marque une étape importante dans le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays.

Ce master se distingue par son approche pluridisciplinaire. Il propose une formation scientifique de haut niveau qui réunit des disciplines variées comme les mathématiques appliquées, la planétologie, l’astrophysique, la biologie, la chimie physique, l’informatique et l’ingénierie. Cette diversité de matières vise à préparer les étudiants à affronter les défis complexes liés à l’économie spatiale et à répondre aux besoins croissants des secteurs stratégiques.

Skikda lance le premier master algérien en sciences spatiales et innovation

La création de ce master répond à une ambition claire : faire émerger une nouvelle génération de chercheurs, d’ingénieurs et d’innovateurs capables de contribuer à des domaines clés. Parmi eux figurent la santé, l’agriculture intelligente, l’énergie, la protection de l’environnement et la sécurité. Grâce à ce programme, l’Algérie espère former des profils qualifiés pouvant non seulement renforcer les capacités nationales mais aussi s’imposer sur la scène scientifique et technologique internationale.

Selon les initiateurs du projet, le lancement de ce cursus reflète la volonté de bâtir une souveraineté scientifique et technologique durable. Le pays, déjà engagé dans plusieurs projets spatiaux à travers l’ASAL, souhaite désormais associer la recherche académique et les applications pratiques pour mieux exploiter les opportunités offertes par l’espace et l’innovation.

Un master inédit pour former les pionniers de l’économie spatiale

Au-delà de la transmission des savoirs, ce master se veut aussi un tremplin pour l’entrepreneuriat et la création de solutions innovantes. Les étudiants bénéficieront d’un cadre propice à la recherche appliquée et à l’expérimentation. L’objectif est de les préparer à développer des projets concrets, capables de répondre aux enjeux nationaux et internationaux.

« Nous voulons former des compétences de haut niveau, capables d’innover, de mener des recherches et de créer de la valeur ajoutée dans des secteurs sensibles », expliquent les responsables du programme. Cette approche, ajoutent-ils, s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la souveraineté nationale et à positionner l’Algérie comme un acteur émergent dans le domaine spatial.

Le lancement de ce master illustre ainsi la volonté du pays de diversifier ses formations universitaires et de s’adapter aux grandes mutations scientifiques et économiques. Il confirme également que l’enseignement supérieur algérien entend jouer un rôle central dans la préparation des générations futures aux défis technologiques de demain.