Le premier concert de DJ Snake en Algérie enfin programmé : on connaît la date

Le très attendu concert de DJ Snake approche à grands pas ! Les fans de l’artiste franco-algérien pourront vibrer au son de ses platines le 22 août 2025, au Stade Nelson Mandela dans la capitale algérienne.

Le tout premier concert de DJ Snake en Algérie, initialement programmé pour le 25 juillet, a été reporté. Ce report est dû à des raisons organisationnelles, notamment la complexité des démarches administratives nécessaires pour faire venir son équipe en Algérie.

Le projet d’organiser un concert de DJ Snake en Algérie remonte à 2022. L’idée a vu le jour suite à sa visite à Oran, notamment lors de la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens. Un passage qui coïncidait avec la sortie de son titre à succès « Disco Maghreb ».

Le concert de DJ en Algérie prévu pour le 22 août 2025

Selon le journal El Khabar, qui cite des sources informées, le concert de William Sami Grigahcine est désormais officiellement programmé. L’artiste d’origine algérienne se produira le 22 août 2025, au stade Nelson Mandela à Alger, après un report initial.

L’organisation de cet événement d’envergure, qui a été décalé en raison de la lourdeur des démarches administratives, a été confiée à une agence privée. Selon la même source, les organisateurs devront prendre en charge les frais de maintenance de la pelouse du stade une fois le concert terminé.

Ce concert représentera une occasion unique pour les fans algériens de voir leur artiste préféré se produire en direct, effaçant ainsi la déception de ne pas avoir pu l’applaudir lors de la cérémonie des Jeux méditerranéens, où il n’était présent qu’en tant qu’invité : « Les Algériens vont kiffer ça« , assure-t-il lors d’une récente déclaration.

DJ Snake immortalisé au Musée Grévin

Pour rappel, DJ Snake est devenu le premier artiste du genre à faire son entrée au prestigieux musée Grévin. L’inauguration de sa statue de cire s’est déroulée le mardi 6 mai dernier, marquant un moment historique pour l’artiste franco-algérien.

La statue, fruit de six mois de travail minutieux, reproduit fidèlement l’apparence emblématique du DJ : veste en cuir, lunettes de soleil et cheveux blonds caractéristiques. Elle a trouvé sa place dans la Salle des colonnes, aux côtés d’autres célébrités internationales comme Céline Dion et George Clooney.

Cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard. DJ Snake, qui collabore avec des stars mondiales telles que Justin Bieber et Lady Gaga, figure parmi les artistes les plus écoutés à l’échelle internationale. Cette initiative du musée Grévin, qui accueille 800 000 visiteurs par an, s’inscrit dans une stratégie visant à séduire un public plus jeune tout en célébrant le succès planétaire de l’artiste.

