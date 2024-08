Le premier camion 100 % électrique fait son entrée sur le marché algérien

Alger, le 20 août 2024 – Une nouvelle ère s’ouvre pour le transport routier en Algérie. En effet, la société Holcim El Djazaïr vient de franchir une étape décisive en réceptionnant le tout premier camion 100% électrique du pays.

Cette acquisition marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise visant à réduire son empreinte carbone et à promouvoir un développement durable.

Déployé dans les prochains jours, ce véhicule, importé de Chine, sera dédié au transport de matières premières recyclées dans le cadre des activités de valorisation des déchets.

Grâce à sa propulsion électrique, il permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, soit jusqu’à 80 tonnes de CO2 par an par rapport à un camion diesel traditionnel. En outre, ce camion électrique est beaucoup plus silencieux, réduisant ainsi la pollution sonore.

L’arrivée de ce camion électrique témoigne d’une dynamique de marché en plein essor. En effet, de plus en plus d’acteurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, s’intéressent aux véhicules électriques.

Les avantages de ces véhicules en termes de coûts d’utilisation, de performances et de respect de l’environnement sont de plus en plus reconnus.

L’Algérie se dote d’une stratégie ambitieuse pour la mobilité électrique

En parallèle de cette initiative privée, le gouvernement algérien a dévoilé un plan d’envergure pour accélérer l’adoption des véhicules électriques sur le territoire national. Ce projet ambitieux, piloté par l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, vise à doter le pays d’un parc automobile plus propre et plus efficient.

Plusieurs mesures incitatives sont prévues pour encourager les particuliers à opter pour des véhicules électriques :

Subventions à l’achat : Le gouvernement a mis en place un dispositif de subventions pouvant atteindre 500 000 DA pour l’achat d’une voiture électrique. Ces aides financières sont destinées à rendre ces véhicules plus accessibles pour les consommateurs.

Production locale : Les constructeurs automobiles implantés en Algérie sont tenus de produire une part significative de leurs véhicules en version électrique. Cette obligation vise à développer une industrie locale et à créer des emplois.

Réseau de recharge : Un vaste programme d'installation de bornes de recharge est en cours. Sonelgaz, le principal fournisseur d'électricité en Algérie, est chargé de déployer un réseau de 1000 bornes de recharge individuelles afin de faciliter la mobilité électrique au quotidien.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de diversifier l’économie algérienne, de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de lutter contre le changement climatique. En misant sur la mobilité électrique, l’Algérie souhaite positionner son marché automobile parmi les plus dynamiques de la région.