Le pouvoir d’achat au cœur de la rencontre entre Tebboune et le SG de l’UGTA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, le mardi 3 octobre 2023 à Alger, le secrétaire général (SG) de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, et cette audience s’est déroulée en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui.

Donc, après cette rencontre, le Secrétaire Général a déclaré : « La discussion avec le Président de la République a porté sur le monde du travail. C’était un échange vif et approfondi pour examiner les conditions de travail, que ce soit dans les institutions économiques ou dans la fonction publique. »

Amar Takdjout a également mentionné : « J’ai présenté au Président de la République des propositions concernant les institutions économiques, qu’elles soient publiques ou privées, dans les prochains jours. Nous avons également abordé la situation sociale, le pouvoir d’achat et l’organisation syndicale. »

De plus, le Secrétaire Général de l’Union Générale des Travailleurs Algériens a souligné : « Sa connaissance de la situation interne du pays, tant sur le plan économique que dans l’administration publique et l’espace social, est une perspective positive pour nous. Nous sommes prêts à collaborer de toutes nos forces pour apporter une valeur ajoutée à l’activité économique et sociale de notre pays. »

Le pouvoir d’achat et les conditions sociales des travailleurs au menu de la rencontre

En outre, lors de cet échange, une attention particulière a été portée à l’économie nationale. Les propositions avancées par le SG visent à renforcer et à dynamiser les institutions économiques, qu’elles soient du secteur public ou privé. Ces initiatives visent à stimuler la croissance économique et à créer des opportunités d’emploi.

Pour conclure, le pouvoir d’achat et les conditions sociales des travailleurs ont également été des sujets abordés lors de cette réunion. Il est essentiel de garantir que les travailleurs bénéficient de conditions de travail justes et de rémunérations équitables qui reflètent leurs contributions à l’économie nationale.