Le pouvoir d’achat au cœur de la Déclaration de politique générale

Le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane présente ce lundi 3 octobre la politique générale du gouvernement devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Il présentera les réalisations des différents secteurs devant les députés conformément aux dispositions de de l’article 111 de la constitution. C’est le président de l’APN, Ibrahim Boughali qui présidera la séance plénière en présence des membres du gouvernement. Elle sera poursuivie d’un débat général, puis des réponses du Premier ministre aux interrogations des députés.

Cette Déclaration comporte cinq chapitres relatifs au bilan d’action du gouvernement durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, dans les différents secteurs ; politique intérieure, relance de l’économie et politique sociale, politique extérieure et le renforcement de la sécurité et de la défense nationales.

Le Premier ministre, Aimene Benaberrahmane a déclaré que le pays avait retrouvé le mouvement économique après le déclin enregistré en raison des répercussions de la pandémie du Coronavirus, indiquant une croissance économique de 4,7 %.

De plus, lors de sa présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement aux députés de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre a déclaré que l’excédent de la balance des paiements était estimé à 9 milliards de dollars. Et en ce qui concerne les exportations hors hydrocarbures, il a indiqué qu’elles ont enregistré une augmentation significative

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et du recouvrement des fonds pillés, le Premier ministre a révélé le lancement de 219 commissions rogatoires internationales dont 43 ont été réalisées.

Le Premier ministre évoque les efforts de l’Etat pour maintenir la sécurité alimentaire

Benaderrahmane a indiqué que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures en vue de fournir un stock de nourriture, notamment de céréales, avec un appui de 900 milliards de dinars pour l’office professionnel des céréales. Il a indiqué que le prix d’une tonne de blé tendre a enregistré une augmentation de 80%, en passant de 280 dollars à plus de 500 dollars. En effet, cet effort s’inscrit dans une « vision proactive », et conformément aux directives du Président de la République, qui stipule la nécessité de constituer un stock stratégique de denrées alimentaires, notamment de blé, pour faire face à la situation des marchés internationaux.

« Soutenir le pouvoir d’achat » lance Benabderrahmane devant l’APN

Il a aussi déclaré que le gouvernement continuait à mettre en place les mesures nécessaires pour relancer l’activité économique et renforcer le pouvoir d’achat. Où le budget alloué aux transferts sociaux directs et indirects dépassait 5.000 milliards de dinars. Et les dépenses fiscales se sont élevées à 440 milliards de dinars.

Benaberrahmane a rappelé, à ce titre, que le caractère social de l’Etat avait été qualifié par le Président de la République de doctrine ancrée, citant « les mesures visant la relance de l’activité économique, l’allègement des charges sur les entreprises impactées et le soutien du pouvoir d’achat du citoyen« .

Le Premier ministre a également évoqué la mesure prise par le gouvernement, par arrêté du président de la République, d’exonérer l’impôt sur le revenu global (IRG) toutes les personnes qui perçoivent un salaire n’excédant pas 30 000 dinars par mois, dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat. Cette mesure a touché plus de 5 millions de personnes, dont 2,6 millions de retraités, avec des dépenses fiscales dépassant les 84 milliards de dinars par an, selon les chiffres présentés par Ben Abderrahmane.

Par ailleurs, le gouvernement, conformément à la loi de finances de 2022, a réduit le taux de l’impôt sur le revenu global, une mesure ayant touché plus de 9 millions de personnes, avec des dépenses fiscales estimées à plus de 195 milliards de dinars, ajoute le Premier ministre.