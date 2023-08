Le poulet vert, une nouvelle initiative de l’APOCE pour une alimentation plus saine

L’APOCE, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son Environnement, a lancé une initiative dans plusieurs magasins du pays afin de promouvoir le « poulet vert ».

Ce poulet se caractérise par un élevage dans les meilleures conditions sanitaires possibles, un poulet « sans antibiotiques » selon l’affiche promotionnelle mise en place par l’association.

| À LIRE AUSSI : L’APOCE met en garde les consommateurs contre un produit anti-moustiques

Un boucher qui a participé à cette initiative en proposant ce produit à sa clientèle a qualifié ce premier essai de réussi. Plusieurs de ses clients sont rapidement devenus adeptes de ce poulet vert.

Cependant, le vendeur explique qu’une autre partie de cette même clientèle reste septique vis-à-vis de ce nouveau produit et préfère continuer à acheter le poulet « simple ».

Plusieurs points de vente déjà en place

Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, a affirmé qu’après une analyse, la plupart des produits mis à disposition sont remplis de résidus d’antibiotiques, constituant un grand danger pour la santé du consommateur algérien.

Les points de vente de ce produit se situent jusqu’à présent dans quatre wilayas du pays, et il est possible de s’informer de leur localisation via la page Facebook de l’association. Il affirme également que les points de vente comptent se multiplier à travers le pays avec le temps.

| À LIRE AUSSI : Face aux longs délais de livraison des véhicules Fiat en Algérie, l’APOCE réagit

En ce qui concerne les prix, le responsable indique que le kilogramme de ce poulet vert s’affiche a un prix de 50 DA de plus en comparaison avec le poulet « simple », en raison des dépenses supplémentaires nécessaires pour ces élevages. Cependant, Zebdi souligne que les prix pourraient diminuer si la demande pour ce produit augmente au fil du temps.