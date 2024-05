Le poulet chute à 400 DA/kg : voici les prix des fruits, légumes et viandes (jeudi 9 mai)

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a publié, ce jeudi, les prix des fruits, légumes et produits d’origine animale sur les marchés.

La page Facebook du ministère a publié les prix de détail des produits agricoles de grande consommation pour le jeudi 9 mai 2024.

Les prix incluent les fruits et légumes frais, ainsi que les produits d’origine animale, tels qu’ils sont présentés sur les marchés, avec les prix minimum, maximum et moyen. Voici donc, une analyse détaillée de ces prix, en mettant en avant les tendances et les variations observées.

Côté légumes, la pomme de terre affiche un prix moyen de 82 DA / Kg, se positionnant ainsi comme l’un des produits les plus abordables.

Les tomates suivent de près avec un prix moyen de 76 DA / Kg, tandis que le prix de l’oignon sec oscille entre 93 DA / kg pour le minimum et 112 DA / kg pour le maximum, avec une moyenne de 102 DA / kg.

L’ail sec se distingue comme le légume le plus onéreux de cette sélection, avec un prix moyen de 451 DA / kg. Les carottes, quant à elles, se vendent en moyenne à 72 DA / kg, tandis que le prix du navet se situe autour de 92 DA / kg.

Pour les légumes verts, la courgette et le haricot vert affichent des prix moyens respectifs de 102 et 321 DA / kg. La laitue, quant à elle, est accessible à 97 DA / kg en moyenne.

Prix des fruits et légumes et des viandes (jeudi 9 mai)

Du côté des fruits, les pommes locales affichent un prix moyen de 466 DA / kg. Les amateurs de dattes devront débourser en moyenne 552 DA / kg, tandis que les oranges se vendent à 176 DA / kg en moyenne. Le prix du citron se situe autour de 158 DA / kg, tandis que la banane est accessible à 397 DA / kg en moyenne.

En ce qui concerne les produits d’origine animale, la viande de bœuf locale atteint un prix moyen de 1 680 DA / kg, faisant d’elle la denrée la plus chère de cette sélection. Le poulet, quant à lui, est plus abordable avec un prix moyen de 409 dinars le kilo. Enfin, le prix de l’œuf se stabilise autour de 16 dinars l’unité.

Il est important de noter que ces prix sont des moyennes nationales et peuvent varier d’une région à l’autre et d’un marché à l’autre.