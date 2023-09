Le Portugal veut faciliter l’octroi de la nationalité pour les ressortissants étrangers

Du nouveau concernant l’immigration au Portugal, les membres de la diaspora pourront très bientôt profiter des nouvelles facilitations du gouvernement portugais en ce qui concerne l’octroi et l’obtention de la nationalité pour les ressortissants étrangers dans le pays.

En effet, le gouvernement portugais a fait part de ses intentions de faciliter davantage le processus d’obtention de la nationalité pour les étrangers résidant dans le pays.

Le Portugal veut réduire les délais d’obtention de la nationalité

Pour passer faciliter l’obtention de la nationalité portugaise, le gouvernement envisage de modifier la législation actuelle pour réduire les délais d’attentes. Cette décision intervient au moment où le nombre des demandes de citoyenneté atteint les 74 506 au cours de l’année dernière.

Sur ce total, la majorité, soit 64 040 demandes, ont été acceptés. Cependant, pour formuler cette demande, les ressortissants étrangers doivent résider au moins six ans le pays. Dans ce cas, la maitrise de la langue portugaise est exigée et le demandeur doit fournir une preuve sur son niveau.

Par ailleurs, les ressortissants étrangers peuvent également obtenir la nationalité portugaise par voie du mariage. Une durée de mariage de trois ans est exigée par les autorités du pays pour l’octroi de la nationalité. En revanche, peu importe le cas, le Portugal songe à modifier ses lois portant sur l’octroi de la nationalité pour réduire encore ces délais.

Le Portugal annonce une nouvelle mesure concernant les titres de séjour

Dans un autre contexte, mais toujours au sujet de l’immigration, le Portugal a précédemment annoncé une nouvelle mesure concernant l’octroi des titres de séjour pour les étrangers. En effet, les ressortissants étrangers dans le pays, pourront profiter d’une nouvelle mesure qui facilite le processus de demande de ce document.

En effet, ces ressortissants pourront désormais faire leur demande de titre de séjour automatiquement. Et ce, grâce à la consultation du site des services étrangers et des frontières du Portugal. Une procédure simple et efficace qui permet à gain de temps dans la démarche de demande ou de renouvellement des titres de séjour.

