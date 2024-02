Le Portugal facilite l’accès à la nationalité pour les étrangers

Le Portugal, un des pays européens qui souffrent de la crise de main d’œuvre. Pour pallier son besoin et cadrer la pénurie du personnel dans ses structures, le pays s’apprête à adopter une nouvelle loi apportant des modifications sur les conditions de l’obtention de la nationalité.

Mais ce n’est pas tout. D’un autre côté, cette nouvelle loi de naturalisation imposera des règles plus strictes pour les personnes qui bénéficient, auparavant, d’un processus plus simplifié.

Le Portugal veut adopter une nouvelle loi de naturalisation

Le premier changement qui sera apporté à cette loi concerne la durée de résidence exigée pour l’obtention de la nationalité portugaise. Ce délai passera de cinq à trois ans de résidence dans le pays pour pouvoir demander d’être naturalisé.

Par ailleurs, cette nouvelle loi prend en considération le temps d’attente pour l’obtention d’un premier titre de séjour. Et ce, de manière à permettre à de nombreux migrants établis, dans le pays, d’accélérer davantage la procédure d’obtention de ce précieux document.

En revanche, le gouvernement portugais souhaite renforcer ces conditions et exige aux demandeurs de la nationalité portugaise de présenter des liens forts avec le pays et de faire preuves de nombreux voyages depuis et vers le pays et de présenter un permis de séjour d’au moins d’un an.

Dans ce sillage, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a soumis ces changements à la Cour constitutionnelle qui a validé, à son tour, ces modifications, les considérants conformes à la loi fondamentale. Ces nouvelles conditions permettant au Portugal de renforcer son attractivité pour accueillir davantage de travailleurs qualifiés. La simplification de ces démarches apporte des changements important à la loi d’immigration du pays et incitera davantage les immigrés à s’installer dans le pays.

