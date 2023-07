Le Portugal annonce du nouveau concernant les titres de séjour

Dans le but de rendre le séjour des ressortissants étrangers agréable sur son territoire, le gouvernement portugais a fait part d’une nouveauté qui concerne le renouvellement les permis de séjour. En effet, une nouvelle procédure a été adoptée.

Dans ce sillage, les services des étrangers et des frontières du gouvernement portugais ont fait état de 84 000 ressortissants étrangers, dont les titres de séjour arrivent à expiration avant le 30 septembre 2023.

Renouvellement de titre de séjour : le Portugal annonce une nouvelle mesure

Désormais, les ressortissants étrangers au Portugal pourront renouveler leurs titres de séjour automatiquement. Et ce, grâce à une nouvelle procédure simple et efficace, notamment via le site des services des étrangers et des frontières du Portugal.

Pour ce faire, les personnes concernées par ce renouvellement doivent se rendre sur le site en question et consulter la rubrique « renouvellement automatique ». Et ce, afin de fournir leurs coordonnées et informations personnelles et transmettre leur demande de renouvellement.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cette procédure existe déjà depuis 2020. Et a permis, auparavant, de renouveler, automatiquement, près de 300 000 titres de séjour au Portugal.

Golden visas : le gouvernement portugais prend de nouvelles décisions

Le Portugal a approuvé les nouvelles modifications apportées à son programme de « golden visas ». Ces modifications concernent la suppression des nouveaux titres de séjour pour les investisseurs dans le logement. Mais aussi, la possibilité du transfert d’au moins 1.5 million d’euros dans un compte portugais.

Bien que le pays ait décidé de mettre fin à cette voie pour l’obtention des Goldens visas, d’autres moyens rentent valables pour décrocher ce document. Notamment, la création d’au moins dix emplois. Mais aussi, en faisant des dons à des institutions culturelles.

