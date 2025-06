Le Port d’Alger se digitalise avec deux nouvelles plateformes

Dans le cadre de la modernisation du secteur portuaire, la société du Port d’Alger a franchi un nouveau cap en lançant deux plateformes numériques innovantes, tout en renforçant la coopération bilatérale avec le Sultanat d’Oman dans le domaine du transport maritime.

Paiement et facturation en ligne : le Port d’Alger entre dans l’ère numérique

En application des instructions du ministre des Transports, la Société du Port d’Alger (EPAL) a annoncé, ce jeudi 26 juin 2025, la mise en service officielle de deux nouvelles plateformes numériques. Ces solutions visent à faciliter l’accès aux services portuaires, améliorer la transparence des transactions et renforcer la digitalisation du secteur.

La première plateforme permet le paiement électronique sécurisé des services proposés par le port, offrant ainsi aux opérateurs économiques une solution rapide, pratique et fiable. La seconde, dédiée à la demande de facture proforma, permet aux utilisateurs d’obtenir instantanément cette pièce indispensable aux procédures commerciales.

Ces services sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel du Port d’Alger : www.portalger.dz.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de transformation numérique des infrastructures portuaires algériennes, en ligne avec les objectifs nationaux de modernisation du secteur du transport et de facilitation des échanges commerciaux.

Transport maritime : vers une coopération renforcée entre l’Algérie et Oman

En parallèle de ces avancées technologiques, le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a reçu jeudi un important délégation omanaise au siège du ministère, clôturant une visite de travail effectuée en Algérie du 22 au 26 juin 2025.

Composé de hauts représentants du ministère omanais du Transport, des Communications et des Technologies de l’information, la délégation a pu visiter plusieurs infrastructures stratégiques, notamment dans le domaine du transport maritime. Objectif : s’inspirer du modèle algérien en matière de gestion portuaire, de formation maritime et de maintenance navale.

Dans son allocution, M. Sayoud a salué la profondeur des relations bilatérales entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman, rappelant l’engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à renforcer les partenariats stratégiques dans les secteurs porteurs.

Les échanges ont permis de souligner les atouts de l’Algérie dans le domaine maritime, notamment ses ressources humaines qualifiées, ses écoles spécialisées et ses chantiers de construction navale.

La rencontre a été couronnée par un accord pour l’élaboration d’une feuille de route commune, visant à développer des projets conjoints, avec un accent particulier sur le transport urbain maritime par ferries, considéré comme une alternative durable et intelligente pour les zones urbaines côtières.

Entre modernisation numérique des services portuaires et coopération internationale renforcée, l’Algérie affirme sa volonté d’asseoir un système maritime intégré, efficace et tourné vers l’avenir. Le Port d’Alger, fer de lance de cette dynamique, ambitionne de devenir un hub logistique de référence en Méditerranée, en misant sur l’innovation technologique et les partenariats sud-sud.