Le port d’Alger accueille un sous-marin et un navire militaire russes

Le port d’Alger a accueilli, ce dimanche 20 avril 2025, un détachement de la flotte russe de la mer Noire, dans le cadre d’une escale officielle prévue jusqu’au 24 avril. Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme de coopération militaire bilatérale entre l’Algérie et la Russie, visant à renforcer les liens stratégiques entre les deux pays dans le domaine naval.

Arrivée d’un détachement de la flotte russe de la mer Noire au port d’Alger

Le détachement russe est composé de deux unités navales : le sous-marin Krasnodar, un bâtiment moderne doté de capacités opérationnelles avancées, et le remorqueur de sauvetage Eugeny Tchurov, spécialisé dans les interventions en mer et l’assistance technique. Leur présence au port d’Alger témoigne de l’intensification des échanges entre les forces navales algérienne et russe.

Dans un communiqué officiel, le ministère algérien de la Défense nationale a souligné que cette escale permettra d’échanger des expériences entre les équipages, d’organiser des rencontres techniques et de consolider les liens de coopération dans le domaine de la sécurité maritime. L’objectif est de favoriser une meilleure coordination entre les deux marines, notamment en matière d’exercices conjoints et d’assistance mutuelle en mer.

Visite navale russe à Alger dans le cadre d’un programme de coopération militaire

Au-delà des aspects militaires, cette visite sera également marquée par une série d’activités culturelles et sportives à destination des membres de l’équipage russe. Ces événements visent à favoriser le dialogue et l’amitié entre les marins des deux pays, dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel.

Lors de cette escale, le chef de mission russe et les membres de sa délégation ont ainsi effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre. La rencontre a eu lieu au siège de la base navale d’Alger, située dans la première région militaire. Cette entrevue protocolaire a permis d’échanger sur les enjeux de la coopération navale régionale et sur les perspectives d’élargissement des partenariats bilatéraux.

Cette escale, bien que brève, s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement stratégique entre Alger et Moscou, notamment dans les domaines de la défense, de la formation militaire et de la sécurité en Méditerranée. Elle vient confirmer l’importance croissante accordée par les deux capitales à la stabilité maritime et à la coopération multilatérale dans un contexte international en constante évolution.