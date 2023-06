Le pont d’or d’Al-Ahli Saudi pour Riyad Mahrez

Al-Ahli Saudi FC a fait un pont d’or à Riyad Mahrez pour le convaincre de venir lors de ce mercato estival. Un média anglais révèle le salaire annuel offert par les Saoudiens au capitaine de la sélection nationale.

Le transfert de Riyad Mahrez à Al-Ahli Saudi FC est le sujet qui continue à faire l’actualité. Après avoir conclu un accord avec Roberto Firmino et Eduard Mendy, les Saoudiens se penchent sur le dossier Mahrez.

Le moins que l’on puisse dire, est que les responsables du club saoudien sont prêts à tout faire pour amadouer le capitaine des Verts. En effet, et selon « Daily Mail », ils proposent un salaire annuel de 43 millions de livres sterling (50 millions d’Euros), soit environ cinq fois ce qu’il touche à Manchester City (8.5 millions livres sterling par an). Ce n’est pas tout puisque l’international algérien bénéficierait également de divers avantages et bonus.

Un salaire astronomique, faut-il le dire, qui pourrait inciter l’attaquant des SkyBlues de rejoindre le nouveau « eldorado » du football mondial et emboiter ainsi le pas à certaines stars mondiales, entre autres Karim Benzema, Ngolo Kante et Kalidou Koulibaly.

Man City est-il vendeur ?

Seulement, Riyad Mahrez n’est pas maitre de son destin, en étant sous contrat avec Manchester City pour deux autres saisons. Ainsi, le club qui le veut doit passer par la direction des Cityzens pour négocier le transfert.

Mais aux dernières nouvelles, les responsables de Man City seraient contre l’idée de céder leur attaquant ailier. Après le départ de d’Ilkay Gündogan (FC Barcelone) et éventuellement Bernado Silva, ils ne voudraient pas perdre un autre élément important de l’équipe.

Certes, Mahrez ne s’est pas imposé comme titulaire indiscutable lors de la saison écoulée, malgré ses bonnes performances. Mais il fait partie des plans de son entraineur Pep Guardiola. Reste à savoir maintenant si une offre alléchante des Saoudiens à leurs homologues de Man City va changer la donne. Affaire à suivre…