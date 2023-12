Le poète algérien Habib Tengour remporte un prestigieux prix en Italie

Nouvelle distinction pour la littérature algérienne, l’écrivain et poète algérien Habib Tengour a réussi à décrocher un prestigieux prix, qui lui a été décerné à Rome en Italie. Notamment, lors de la cérémonie de remise du prix Laurentum, qui récompense les cinéastes, poètes et autres noms du domaine artistique.

En effet, lors de cet événement, le poète et écrivain algérien, Habib Tengour, a décroché le Grand prix de la poésie Dante-Alighieri, pour l’année 2023.

| À LIRE AUSSI : L’artiste algérienne Samta Benyahia lauréate du prestigieux prix Matsutani 2023

Qui est l’écrivain algérien Habib Tengour, lauréat du prix Dante-Alighieri 2023 ?

Écrivain, poète et anthropologue, Habib Tengour, né à Mostaganem en 1947. Il quitte l’Algérie en 1959 pour s’installer avec sa famille en France, où il poursuivit ses études à Paris, après avoir obtenu une licence en sociologie, avant de rentrer en Algérie pour passer son service national militaire.

La carrière de Habib Tengour se poursuit après avoir décroché le poste d’enseignant à l’université de Constantine. Depuis, il partage sa vie entre son pays d’origine, l’Algérie, et la France. Habib Tengour est l’auteur de plusieurs œuvres, poèmes et récits.

Parmi ses recueils de poésie, on cite : Tapapakitaques, la poésie-île (Oswald, 1976), La nacre à l’âme (Orcycle, 1981), L’arc et la cicatrice (Enal, 1983). Il est aussi à l’origine de plusieurs romans. Notamment, Le Vieux et la montagne (1983), Sultan Galiev (1985), L’épreuve de l’Arc (1990), Gens de Mosta (1997).

En octobre 2022, Habib Tengour a remporté le prix de littérature Benjamin Fondane, pour récompenser son œuvre poétique. Ce grand écrivain algérien a consacré plus de quarante ans à l’écriture et à la création littéraire, grâce à laquelle il montre la beauté de son verbe.

| À LIRE AUSSI :

>> Waciny Laredj remporte le « Nobel » arabe de la littérature

>> L’écrivain d’origine algérienne Mokhtar Amoudi lauréat du prix Goncourt des détenus 2023