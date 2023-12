Le podcast de Léna Situations, d’origine algérienne N°1 en France sur Spotify (2023)

Canapé Six Places, le Podcast de l’influenceuse Léna Mahfouf, d’origine algérienne se démarque comme un rendez-vous incontournable sur Spotify. Imaginé et incarné par l’incontournable Léna Situations, ce podcast original est devenu le chouchou des auditeurs, propulsant son animatrice vers de nouveaux sommets.

Chaque mercredi, Léna invite son public dans un univers intimiste où elle partage ses réflexions et ses échanges avec diverses personnalités. Ce rendez-vous hebdomadaire offre un aperçu unique de l’esprit de cette influenceuse reconnue. L’authenticité et la spontanéité de ses discussions captivent les auditeurs, les plongeant dans des moments de complicité et de partage.

L’équipe de Spotify n’a pas manqué de souligner l’énorme succès de Canapé Six Places. Un post Instagram révélateur a confirmé que le podcast de Léna Situations était le plus écouté en France pour l’année 2023. Cette reconnaissance vient couronner le travail et l’engagement de Léna, mais aussi témoigner de l’attachement du public pour cette expérience audio unique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spotify France (@spotifyfrance)

Léna Mahfouf : La success story d’une influenceuse polyvalente

Derrière le pseudonyme Léna Situations se trouve une personnalité aux multiples facettes : Léna Mahfouf. Née le 19 novembre 1997 à Asnières-sur-Seine, cette jeune femme d’origine algérienne a rapidement conquis le cœur du public avec son contenu authentique et sa spontanéité sur les réseaux sociaux.

Sa notoriété a explosé grâce à des vidéos mettant en avant des moments de sa vie quotidienne, mais c’est véritablement avec ses célèbres « vlogs d’août » dès 2017 qu’elle a captivé une large audience, offrant un regard unique sur son été et partageant des instants privilégiés avec ses followers.

Mais Léna ne se limite pas à YouTube. Son livre de développement personnel, « Toujours plus, + = + », paru en 2020, a rencontré un succès fulgurant, se hissant en tête des ventes et confirmant ainsi son influence au-delà des plateformes digitales.

Parallèlement à ses activités en ligne, Léna Mahfouf s’est également aventurée dans le monde de la mode. Entre le lancement de sa propre marque de vêtements et d’objets lifestyle, l’éphémère mais mémorable « Hôtel Mahfouf », et l’ouverture de pop-up stores à Paris, elle a su diversifier ses horizons et consolider son statut d’entrepreneuse talentueuse.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Léna explore de nouveaux territoires avec brio. Son incursion réussie dans l’univers du podcast, avec Canapé Six Places, est une preuve supplémentaire de sa polyvalence et de sa capacité à captiver son public à travers différents médias.

Léna Mahfouf incarne la nouvelle génération d’influenceurs, repoussant les limites de la réussite grâce à sa créativité, sa détermination et son authenticité. Son parcours inspire et continue d’éblouir, faisant d’elle une figure emblématique dans le paysage numérique contemporain.