Pétrole : le plus gros client de l’Algérie en 2025 veut augmenter ses achats en 2026

Après avoir occupé la première place des clients en 2025, la Corée du Sud cherche à regagner du terrain face à une Europe de plus en plus présente.

Derrière ce repositionnement, se dessine une bataille d’influence autour du brut saharien, dans un contexte mondial marqué par les incertitudes géopolitiques et la recherche de fournisseurs jugés fiables.

Corée du Sud et pétrole algérien : un recul temporaire qui déclenche une offensive diplomatique

En 2025, la Corée du Sud s’était imposée comme le premier importateur de pétrole algérien avec un volume de 120 000 barils par jour. Mais au début de 2026, Séoul recule à la quatrième place, dépassée par plusieurs pays européens.

🟢 À LIRE AUSSI : 4 milliards de m³ de gaz en renfort : l’Algérie sort l’Espagne du rouge face au blocage d’Ormuz

Selon le député coréen An Do-goul, du parti démocrate au pouvoir, son pays entend réagir rapidement. Dans une déclaration au Korea Times, il affirme que la Corée du Sud « mobilisera ses leviers diplomatiques pour obtenir des quantités supplémentaires de pétrole brut ».

Concrètement, les autorités sud-coréennes prévoient :

L’envoi de mouvements diplomatiques ciblés vers l’Algérie

Des négociations directes pour augmenter les volumes importés

pour augmenter les volumes importés Une stratégie élargie incluant aussi l’Arabie saoudite et Oman

Un émissaire spécial devrait ainsi se rendre prochainement en Algérie avec une demande formelle d’approvisionnement.

Pétrole algérien : l’Europe reprend la main sur les exportations en 2026

Pendant que Séoul perd du terrain, les marchés européens renforcent leur présence. Les chiffres récents montrent une nette domination du Vieux Continent dans les exportations algériennes.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie et 7 autres pays de l’Opep+ s’accordent sur une hausse de production et fixent le nouveau volume

Les principaux importateurs au début de 2026 sont :

Espagne : 57 000 barils/jour

France : 54 000 barils/jour

Italie : 46 000 barils/jour

L’Italie enregistre d’ailleurs une hausse notable de 28 %, passant de 36 000 à 46 000 barils par jour en un an.

Cette dynamique confirme une tendance structurelle : l’Europe reste la première destination du pétrole algérien, mais aussi du gaz naturel, en raison de sa proximité géographique et de ses besoins énergétiques croissants.

Une montée progressive des importations sud-coréennes malgré le recul

Malgré sa baisse au classement, la Corée du Sud affiche une progression réelle de ses importations. Les données indiquent une hausse de 40 % sur un an :

Début 2025 : 25 000 barils/jour

Début 2026 : 35 000 barils/jour

Cette évolution traduit une confiance croissante dans le brut algérien, notamment le mélange saharien « Sahara Blend », reconnu pour sa faible teneur en soufre.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Mauritanie : une série d’accords couvrant 21 domaines scelle un tournant majeur

Séoul mise également sur la fiabilité de Sonatrach, perçue comme un fournisseur capable d’assurer :

Une stabilité contractuelle

Des livraisons régulières

Une alternative crédible face aux tensions au Moyen-Orient

Avec une consommation intérieure estimée à 2,5 millions de barils par jour, la Corée du Sud cherche à diversifier ses sources pour réduire sa dépendance à une région jugée instable.