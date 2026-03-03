Le plus grand CHU d’Algérie depuis l’indépendance prend forme dans cette wilaya (vidéo) 

Ce lundi 3 mars, le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, s’est rendu sur le chantier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou.

D’une capacité de 500 lits, il s’agit du plus grand CHU réalisé en Algérie depuis l’indépendance, un projet stratégique visant à renforcer l’infrastructure sanitaire nationale et à répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Lors de sa visite nocturne, le ministre a suivi de près l’avancement des travaux et a donné des instructions précises pour assurer la qualité et la rapidité d’exécution.

🟢 À LIRE AUSSI : Fake News sur l’AADL 3 : L’Agence tape du poing sur la table

Il a rappelé que le secteur du logement supervise directement les grands projets publics, des logements aux équipements tels que stades et hôpitaux.

Tizi-Ouzou : un centre hospitalier universitaire (CHU) de 500 lits prend forme au cœur de la ville

Le projet de Tizi Ouzou a été initié officiellement en juillet 2024 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et confié à l’entreprise nationale Cosider.

Il mobilise aujourd’hui plus de 1400 professionnels entre ingénieurs, techniciens et ouvriers. Toutes les opérations de gros œuvre sont achevées et le chantier affiche un taux d’avancement de 60 % en 13 mois.

🟢 À LIRE AUSSI : Retraite en Algérie : la CNR lance un appel à cette catégorie de bénéficiaires

L’hôpital se distingue également par l’usage de matériaux locaux et l’intervention d’entreprises algériennes. Traduisant un engagement clair envers les compétences nationales et la valorisation du produit local.

Le ministre a insisté sur la coordination des travaux sur tous les étages. Afin de respecter les délais impartis et de contrôler strictement chaque étape du projet.

Suivi et organisation : un modèle pour la santé et le développement national

Cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large de supervision des projets publics. La semaine précédente, le ministère a organisé des réunions d’évaluation avec les directeurs exécutifs locaux pour vérifier l’avancement des programmes de logement et des infrastructures publiques, améliorer la coordination entre l’administration centrale et les services locaux, et renforcer les mécanismes de contrôle afin de garantir la qualité.

🟢 À LIRE AUSSI : États-Unis – Algérie : le chargé d’affaires Mark Shapiro de retour à Alger

Le ministre a également supervisé la mise en place d’outils numériques permettant de suivre en temps réel l’avancement des contrats. Notamment pour le logement promotionnel libéré. L’objectif est de respecter les délais, d’intensifier le suivi sur le terrain. Ainsi que d’améliorer la qualité des projets, conformément aux attentes des citoyens.

Le futur CHU de Tizi Ouzou constitue un modèle national, capable de renforcer la qualité des soins, de soutenir la formation médicale et la recherche scientifique, et de placer le citoyen au centre des priorités. Il traduit l’engagement des autorités à transformer les aspirations légitimes des citoyens en réalisations concrètes et tangibles.