Le plus grand centre culturel américain d’Algérie ouvre ses portes à l’Université de Constantine 1

L’Ambassade des États-Unis en Algérie et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont inauguré un nouvel « American Corner » au sein de l’Université Frères Mentouri – Constantine 1. Avec cette extension, l’espace devient officiellement le plus grand « American Space » du pays, renforçant ainsi les échanges éducatifs et culturels entre Alger et Washington.

Organisée à Constantine, la cérémonie d’inauguration a réuni le chargé d’affaires américain Mark Schapiro ainsi que le recteur de l’université, le professeur Laid Dehimat. Les deux responsables ont mis en avant l’importance d’investir dans la jeunesse algérienne à travers des programmes éducatifs, culturels et linguistiques destinés aux étudiants et au grand public.

Un espace culturel américain modernisé au service des étudiants algériens

L’American Corner de Constantine rejoint un réseau national de cinq espaces déjà implantés à Alger, Oran, Béchar et Ouargla. Toutefois, cette nouvelle version élargie se distingue par sa capacité d’accueil et par la diversité des services proposés.

Le centre offrira désormais un accès renforcé à l’apprentissage de l’anglais ainsi qu’aux ressources pédagogiques américaines. Les visiteurs pourront également profiter d’une bibliothèque numérique, de nouvelles salles polyvalentes et d’une programmation artistique et culturelle plus riche.

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Autre nouveauté annoncée : l’ouverture prochaine d’un studio de podcasting, pensé comme un outil d’expression et de création pour les jeunes. Cette orientation illustre la volonté des partenaires de développer des espaces modernes adaptés aux nouvelles formes de communication et d’apprentissage.

L’American Corner de Constantine ouvre ses portes au grand public

Contrairement à certaines structures réservées exclusivement aux universitaires, l’American Corner de Constantine accueillera aussi les citoyens souhaitant découvrir la culture américaine, perfectionner leur anglais ou participer aux différentes activités organisées sur place.

À travers cet espace, les États-Unis cherchent à renforcer les échanges académiques et culturels avec l’Algérie, notamment auprès des jeunes générations. L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de coopération éducative entre les deux pays.

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L’inauguration intervient dans un contexte particulier puisque les États-Unis célèbrent cette année le 250e anniversaire de leur indépendance. Les responsables américains ont présenté l’American Corner de Constantine comme un symbole du partenariat durable entre les peuples et de l’engagement américain dans le domaine de l’éducation à l’international.