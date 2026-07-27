Le plus grand centre commercial d’Algérie ouvre ses portes dans cette wilaya

L’ouest du pays accueille désormais un projet d’une ampleur rarement atteinte dans le secteur des services. À Mostaganem, le centre commercial AZ MALL GRAND MOSTA a officiellement ouvert ses portes, avec l’ambition de devenir bien plus qu’un simple espace dédié au shopping. Porté par un investissement dépassant les 8 milliards de dinars, ce complexe réunit commerces, loisirs, restauration et formation, tout en promettant des milliers d’emplois et un nouvel élan pour l’économie locale.

Derrière cette ouverture, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) y voit un signe fort. Le secteur privé accélère la cadence et prouve que les services ont un rôle majeur à jouer pour faire tourner l’économie nationale.

AZ MALL GRAND MOSTA : une infrastructure hors norme pour dynamiser la région

Enregistré auprès de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), ce projet de grande envergure illustre la vitalité du secteur privé et la dynamique de diversification économique en cours. Étendu sur une superficie de plus de 6 hectares, cet espace intégré affiche des dimensions impressionnantes et ambitionne d’accueillir plus de 20 000 visiteurs chaque jour.

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L’offre commerciale et récréative se distingue par sa variété et son caractère novateur :

Plus de 200 espaces commerciaux abritant un éventail de marques nationales et internationales.

abritant un éventail de marques nationales et internationales. Un pôle de divertissement inédit comprenant une cité de jeux, plusieurs salles de cinéma et des espaces de remise en forme.

comprenant une cité de jeux, plusieurs salles de cinéma et des espaces de remise en forme. Le tout premier circuit couvert de karting ( Indoor Karting ) fonctionnel sur le territoire national.

( ) fonctionnel sur le territoire national. Une aire de restauration diversifiée proposant des enseignes modernes, des spécialités de la cuisine algérienne et de la gastronomie internationale.

proposant des enseignes modernes, des spécialités de la cuisine algérienne et de la gastronomie internationale. Un centre de formation professionnelle privé directement intégré au complexe.

Selon un communiqué officiel publié dimanche par l’AAPI, le projet représente « un modèle de grands investissements à fort impact socioéconomique, grâce aux espaces commerciaux, de loisirs et de services intégrés qu’il offre, aux opportunités d’emploi et d’investissement qu’il génère, ainsi qu’à sa contribution au renforcement de la place de la wilaya de Mostaganem en tant que pôle économique, commercial et touristique ».

Quels retombées économiques garantit le centre commercial de Mostaganem ?

Au-delà de son attractivité visuelle et de ses équipements modernes, le centre commercial de Mostaganem joue le rôle de puissant moteur pour le bassin d’emploi local. Les projections prévoient la création directe d’environ 1 500 postes de travail, auxquels s’ajoute un volume significatif d’emplois indirects indispensables au fonctionnement quotidien de la structure (logistique, gardiennage, maintenance, services connexes).

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L’impact de cette réalisation s’étend également au secteur touristique. En attirant un flux constant de consommateurs en provenance des wilayas limitrophes et de l’ensemble du pays, le complexe crée un effet d’entraînement bénéfique sur le réseau hôtelier et la restauration locale. L’AAPI souligne d’ailleurs que cette structure constitue un « levier économique et touristique, en attirant des visiteurs et des consommateurs de différentes wilayas du pays, tout en renforçant la place de Mostaganem comme destination de shopping et de loisirs ».

Cette concrétisation témoigne des mutations profondes du secteur des services en Algérie. Qui s’affirme désormais comme un pilier solide pour soutenir la croissance et stimuler l’attractivité des investissements privés sur le territoire.

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