Le plan de Sonelgaz pour un été 2025 sans coupures d’électricité ni incendies

La société nationale Sonelgaz a annoncé avoir porté la capacité électrique installée du pays à plus de 27 000 mégawatts, un seuil inédit, franchi grâce à une stratégie de renforcement ambitieuse déployée à l’approche de la haute saison.

Derrière cette performance technique, se cache un véritable chantier national. Nouvelles infrastructures, extension des réseaux, prévention des feux de forêts et consolidation du maillage énergétique du Grand Sud.

Avec un investissement chiffré à 168 milliards de dinars (environ 1,28 milliard de dollars), le groupe public s’engage sur tous les fronts pour garantir la continuité de service aux foyers et aux entreprises. Zoom sur une stratégie qui mêle puissance, anticipation et adaptation au climat extrême de l’été algérien.

Électricité en Algérie : une hausse record de la capacité de production pour anticiper les pointes estivales

À la faveur d’un plan d’action global élaboré pour l’été 2025, Sonelgaz a augmenté ses capacités de production de 1172 mégawatts. Ainsi, la capacité électrique installée en Algérie atteint désormais 27 333 MW, un record pour le pays.

Cette montée en puissance a été rendue possible par la mobilisation de la filiale Sonelgaz – Production Électricité. Qui a mis en service de nouvelles installations en un temps maîtrisé. En toile de fond, l’impératif de répondre à une demande croissante durant les périodes de canicule, où la climatisation tourne à plein régime.

Un réseau national renforcé sur toute la ligne

Mais produire ne suffit pas, encore faut-il transporter et distribuer l’électricité de manière fiable. Sonelgaz s’est donc attelée à consolider l’ensemble de la chaîne énergétique, depuis la production jusqu’aux foyers. Voici les principales réalisations techniques :

6 nouveaux centres de transformation (400/220 kV et 220/60 kV)

(400/220 kV et 220/60 kV) 6 stations de haute tension et 2 stations mobiles

et 35 lignes de haute tension installées, couvrant 945 kilomètres

installées, couvrant 2115 kilomètres de réseau de distribution posés

posés 622 postes de transformation basse et moyenne tension

Ces projets, portés par les filiales Sonelgaz – Transport Électricité et Sonelgaz – Distribution, visent à absorber les hausses de consommation et à améliorer la résilience du réseau.

Le Grand Sud au cœur des priorités énergétiques de Sonelgaz

De plus, la stratégie de Sonelgaz s’est focalisée sur les zones isolées du sud algérien. Longtemps pénalisées par un accès limité à l’électricité. Dix wilayas, dont Tamanrasset, Illizi, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf, bénéficient désormais d’un renforcement ciblé du réseau.

Parmi les mesures phares, l’installation de trois turbines à gaz mobiles de 17 MW chacune à Debdeb (Illizi), Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ainsi que la réhabilitation et extension du réseau électrique dans 19 zones réparties sur 10 wilayas.

Sonelgaz : une stratégie intégrée face au risque d’incendies en Algérie

Par ailleurs, l’été n’apporte pas seulement la chaleur, il s’accompagne de risques accrus d’incendies, auxquels Sonelgaz n’a pas été indifférente. Dans le cadre de son programme de prévention, le groupe a creusé 870 fossés coupe-feu et réalisé plus de 346 000 opérations d’élagage d’arbres.

Cette composante environnementale vient compléter une approche globale où maintenance préventive. Réponse aux urgences et modernisation des installations vont de pair. Les équipes techniques restent en alerte permanente pour intervenir en cas de défaillance, et assurer une alimentation stable même dans les conditions les plus extrêmes.

En somme, avec ce palier symbolique des 27 000 MW franchi, Sonelgaz démontre sa capacité à anticiper les défis climatiques et techniques d’un pays en pleine transformation énergétique.