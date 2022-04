Le plan de Belmadi pour rebâtir l’équipe nationale

Le rajeunissement mais aussi des changements s’imposent au sein de l’effectif de la sélection nationale. Après avoir décidé de poursuivre l’aventure avec les Verts, Djamel Belmadi prépare un projet ambitieux afin que la sélection nationale retrouve son aura lors des prochaines échéances.

La page de la désillusion vécue face au Cameroun le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida est définitivement tournée. Certes, Djamel Belmadi n’arrive toujours pas à digérer cet échec après environ trois ans et demi de travail, où il a pu se frayer un chemin vers la gloire et faire ainsi de la sélection nationale Algérienne l’une des meilleures du continent, mais il a décidé de poursuivre l’aventure avec les Verts après avoir laissé planer le suspens pendant plusieurs semaines.

A environ un mois et demi du début des éliminatoires de la prochaine CAN-2023, tout le monde s’attend à ce que des têtes vont tomber de la liste de Belmadi. Certains joueurs pourraient même annoncer leur retraite international vu leur âge avancé, entre autre Raïs Wahab M’bolhi, Adlène Guedioura ou encore Sofiane Feghouli. Face à cette situation, et dans le processus de rajeunir l’effectif de l’EN, plusieurs jeunes joueurs devraient être retenus à partir du prochain stage. «De toutes les manières, avec ou sans qualification, beaucoup de choses allaient arriver après cette campagne. On est dans la perpétuelle réflexion, de comment faire du groupe, un groupe plus performant. Donc, c’est plus là-dessus qu’on va se baser, la reconquête de notre niveau, on le sait. À présent, il n’y a pas de match facile en Afrique (…) On est dans l’éternelle remise en question, donc évidemment ça sera mis à l’ordre du jour, évidemment qu’il y aura un effectif qui va évoluer. On cherche à être plus forts, que ce soit avec le groupe, la méthode de travail, les idées de jeu», dira le sélectionneur national dans sa dernière sortie médiatique.

Et il devrait y avoir des changements dans l’effectif. «Évidemment, il y a eu des joueurs qui ont été présents contre le Cameroun et qui ne le seront pas en juin. Mais il y aura aussi un noyau qui a été touché, car les joueurs voulaient cette qualification. Il faudra se réinventer, renvoyer de la force au projet qu’on veut mettre en place et il faudra qu’on adhère à ça. Il va y avoir l’avènement de joueurs, qui vont devoir faire comme l’ont fait en leur temps Belaïli, Bounedjah, Youcef Atal, Benlamri et Bennacer. Ce sont des joueurs qui ont commencé à jouer avec nous», a-t-il ajouté.

On prépare la relève

Plus joueurs binationaux de qualité évoluent en Europe et qui sont dans le viseur de Djamel Belmadi. Il pourrait bien faire appel à certains d’entre eux à partir du prochain stage de la sélection nationale.

«j’appelle les joueurs qui vont nous rejoindre à être dans ce même état d’esprit et montrer qu’ils ont le niveau pour aller faire de grandes choses. Je les invite à venir prendre des places en sélection, il n’y aura pas de cadeaux», a-t-il indiqué.

Nos confrères de Compétition ont dévoilé la liste des joueurs suivis par l’Algérie. On y retrouve Amine Gouiri (Nice), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Yacine Aldi (Bordeaux/AC Milan), Romain Faivre (OL), Akim Zedadka (Clermont) ou encore Anthony Mandrea (Angers). Des joueurs de qualité capables d’injecter du sang neuf dans la sélection nationale vu l’énorme potentiel dont ils jouissent et que tous les observateurs leur prédisent un avenir prometteur.