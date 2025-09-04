Le PIB algérien franchit la barre des 269 milliards de dollars pour l’année 2024

L’économie algérienne a connu une progression notable en 2024, marquée par une hausse significative du produit intérieur brut (PIB) et une dynamique positive dans plusieurs secteurs stratégiques. Selon les chiffres officiels, le PIB en valeur a atteint 36 103,5 milliards de dinars algériens, contre 33 678,7 milliards en 2023, enregistrant ainsi une croissance de 7,2 %.

Cette évolution s’explique en partie par une augmentation de 3,4 % de l’indice implicite des prix du PIB, reflétant une certaine reprise de l’activité économique nationale. Exprimée en devises étrangères, la valeur du PIB algérien pour 2024 est estimée à 269,3 milliards de dollars américains, confirmant la solidité des performances économiques du pays.

Une croissance économique de 3,7 %

Au-delà des chiffres globaux, la croissance réelle de l’économie algérienne a atteint 3,7 % en 2024. Ce rythme de progression témoigne de la capacité du pays à maintenir une dynamique positive malgré un contexte international marqué par l’instabilité des marchés énergétiques et des tensions géopolitiques.

Ce résultat traduit aussi les efforts déployés pour stimuler l’activité économique en dehors du secteur des hydrocarbures. En effet, la croissance hors pétrole et gaz a progressé de manière significative, passant de 4,3 % en 2023 à 4,8 % en 2024. Une évolution qui met en évidence la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années, visant à réduire la dépendance excessive vis-à-vis des recettes pétrolières et gazières.

Des secteurs stratégiques en plein essor

L’augmentation du PIB en 2024 est largement portée par la performance de certains secteurs clés. L’agriculture a enregistré une croissance de 5,3 %, confirmant son rôle central dans la sécurité alimentaire du pays. L’industrie agroalimentaire, moteur de transformation de la production locale, a progressé de 5,2 %, illustrant une montée en puissance progressive.

De son côté, l’industrie textile a affiché une croissance spectaculaire de 10,3 %, traduisant un regain d’activité et un potentiel de développement important, notamment à l’export. Le secteur du commerce a également contribué de manière notable, avec une hausse de 7,4 %, témoignant d’une vitalité accrue de la consommation et des échanges.

Vers plus de stabilité et de diversification

Les indicateurs économiques de 2024 renforcent la confiance dans la trajectoire de l’économie algérienne. La progression de la croissance hors hydrocarbures démontre que la politique de diversification commence à porter ses fruits, même si des efforts supplémentaires restent nécessaires pour consolider cette tendance.

Avec une croissance globale de 3,7 % et une valorisation du PIB en dollars en hausse, l’Algérie envoie un signal positif aux investisseurs et aux partenaires internationaux. Le défi pour les prochaines années consistera à maintenir ce rythme tout en consolidant les réformes structurelles afin d’assurer une croissance durable, inclusive et moins dépendante des fluctuations des marchés énergétiques.